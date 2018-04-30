日皇明仁退位倒數一年 宮內廳忙籌備

2018-04-30 22:16 中央社 東京30日綜合外電報導



日皇明仁（右）。 歐新社 分享 facebook

日皇明仁將於明年4月30日退位，由皇太子德仁繼位。今後1年日皇明仁還有多項公務將執行，掌管皇室事務的宮內廳已積極為日皇明仁退位及皇太子即位的典禮做準備。

日皇明仁根據皇室典範特例法將於明年4月30日退位，翌日5月1日由皇太子德仁即位為日皇。

日本放送協會（NHK）等報導，做為國家象徵的日皇未來1年仍會持續做好公務。6月將出席一項全國植樹祭，造訪311東日本大震災災區、福島縣，慰問福島第一核電廠核災後被迫過著疏散生活的災民。他也將出席受到海嘯侵襲的福島縣南相馬市的一場典禮，在海岸防災林整地過的地區植樹。

今年夏天，日皇將一償宿願走訪北海道利尻島，與離島居民交流。秋天，他將出席在福井縣舉辦的全國體育大會以及在高知縣舉辦的全國豐饒海洋大會等，與各地民眾交流。

12月日皇生日及明年1月2日在皇宮舉行的一般祝賀活動，他將在皇宮陽台對來訪的民眾致詞。

明年2月，政府將主辦日皇明仁在位30週年紀念典禮，日皇明仁將出席。4月10日他將與皇后美智子迎接結婚60週年紀念日。4月30日，時隔202年的日皇退位儀式上，日皇明仁可能對人民發表最後的演說。

日本宮內廳長官山本信一表示，今後的1年，日皇伉儷會秉持「這是最後」的心執行公務。

皇太子德仁今年將出席全國高中總合體育大會等每年例行的活動，將造訪6縣，也將出席在石川縣舉行童子軍全國大會、夏季全國高中棒球開幕典禮等。

皇太子上個月訪問巴西，正考慮今年秋天訪問法國。今年是日法建立友好關係160週年。

日本政府4月已決定日皇退位及皇太子即位的典禮基本方針，宮內廳正積極籌備辦典禮的事宜，今年度預算編列了逾16億5000萬日圓（約新台幣4億5000萬元）的籌辦費，包括明年10月的「即位禮正殿之儀」中，皇太子穿的「黃櫨染御袍」等服飾及一連串儀式所需的服飾等。

舉行即位禮正殿之儀時，皇太子德仁要坐的「高御座」以及皇太子妃雅子要坐的「御帳台」，今年夏天將由京都御所以陸運方式運到東京，進行維修。