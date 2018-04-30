順得滿66號運毒印尼 落網4台嫌恐判死

2018-04-30 22:25 中央社 雅加達30日專電



台灣與印尼合作2月在巴淡島海域攔查偽裝的台灣漁船，查獲一公噸安非他命並逮捕船上4名台灣嫌犯。4名台嫌坦承涉案，恐難逃判死命運。

這起案件是由台灣警方及海巡署提供情資，印尼國家緝毒局與印尼海軍於2月7日在巴淡島（Batam）海域攔截偽裝懸掛新加坡國旗，並使用Sunrise Glory（日出榮耀）為船名的台灣漁船「順得滿66號」。

「順得滿66號」船員都來自台灣，印尼當局懷疑這艘漁船意圖冒充新加坡籍船隻。

印尼海軍後來在船上搜出41個米袋，裝有1029公斤的冰毒。印尼海軍也搜出至少4個不同國家的國旗和偽造文件，懷疑「順得滿66號」開到不同國家地區的海域就使用不同的船名和國旗。

據印尼國家緝毒局官員表示，「順得滿66號」行經印尼海域時，刻意關閉漁船監控系統（VesselMonitoring System）及船舶自動識別系統（AutomaticIdentification System），企圖掩蓋船隻所在位置。

不過，台灣警方及海巡署人員已陸續抵達印尼，協助印尼當局擴大偵辦此案，並正在破解漁船上相關監控系統的資料。

印尼官員表示，遭逮捕的4名台嫌日前已做完筆錄，坦承涉案，並表示願配合台印尼警方調查。

此案在押4名台嫌，現由台灣警方及海巡署人密切與印尼緝毒機關合作調查，而全案也正由台印尼警方分別擴大偵辦中。

根據印尼過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往判處死刑，「順得滿66號」4名台嫌被印尼法院判處死刑的機率相當高。

雅加達地方法院上週判處涉及一公噸安非他命走私的8名台籍嫌犯死刑。「順得滿66號」4名台嫌若遭判死刑，近年來遭印尼判死刑的台灣毒犯將累積增至23人。