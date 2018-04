川普30日提議在和平之家跟金正恩見面。路透 分享 facebook

美國總統川普30日表示,考慮在板門店南韓一側的「和平之家」跟北韓領導人金正恩,而該處正是上周金正恩與南韓總統文在寅舉行歷史性會議的地點。

他在推特上寫道:「會議地點考慮了數個國家,但是南北韓邊境的和平之家/自由之家是否會比第三方國家更具代表性、重要性和持久的場所呢? 只是問一下而已!」

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!