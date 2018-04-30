英新內政大臣 承諾讓疾風世代受到公平待遇

2018-04-30 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



獲英國首相梅伊任命為新內政大臣的賈維德30日表示，他的最緊急任務，是確保所謂的「疾風世代」（ Windrush generation）移民受到公平待遇。

前內政大臣魯德因「疾風」醜聞被迫辭職。