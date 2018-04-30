菲南恐怖分子綁架4人 包括2女警

2018-04-30 19:27 中央社 馬尼拉30日專電



沈寂了一陣子之後，菲國南部恐怖組織「阿布沙伊夫」再次犯案，綁架了2名女警以及她們的2名同伴，使得手中掌握的菲籍與外籍人質，增至14人。

菲律賓軍方蘇祿特攻隊司令索貝哈納（CirilitoSobejana）今天在一份報告中說，昨天下午12時40分左右，估計11名「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）分子在蘇祿省（Sulu）帕蒂古鎮（Patikul）郊區綁走了4名受害人。

蘇祿省是一座島嶼，位於菲國西南隅，是恐怖組織「阿布沙伊夫」活躍的地區。阿布沙伊夫曾將多名無法支付贖金的人質斬首，包括外國人在內，且據信已於2015年向伊斯蘭國組織效忠。

兩名女警是外地人，來自三寶顏市（Zamboanga），當時他們正與2名男性友人乘坐三輪車，前往蘇祿省的和魯鎮（Jolo）的海灘旅遊。

索貝哈納說，沈寂已久的阿布沙伊夫分子再次犯案，「第一是為刷存在感、第二是為財，跡象顯示他們會索討贖金。」

蘇祿特攻隊已開始在叢林中尋找並營救這4名人質。

索貝哈納表示，阿布沙伊夫綁架得手，使得他們控制的人質增至14人，其中還包括了1名荷蘭人、3名印尼人以及1名越南人。

他提醒前往蘇祿省的外地人避免到偏遠地區，同時也呼籲當地人一旦看到不明武裝分子，立即通報軍警單位。

2013年11月，台籍遊客張安薇被阿布沙伊分子從沙巴綁到蘇祿，一個多月後獲釋，但她的同伴不幸喪生。中華民國外交部對蘇祿一帶發布的旅遊警示現為「紅色警戒」，意即「不宜前往，宜儘速離境」。