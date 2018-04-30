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二戰移民受遣返威脅 英內政大臣引公憤請辭

2018-04-30 14:18聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

二戰後英國勞工短缺，「帝國疾風號」客輪從加勒比海的大英國協地區載送492名勞工與...
二戰後英國勞工短缺，「帝國疾風號」客輪從加勒比海的大英國協地區載送492名勞工與其子女，在1948年6月抵達英國碼頭。 取自維基百科
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英國內政大臣魯德29日戲劇化請辭獲准，因在遣返非法移民事務上「不慎誤導」國會議員。

疾風世代無身分證明 申請社福遭拒

魯德引發的不滿包括內政部追查英國的「疾風世代」（Windrush generation）成員。這些人在二次大戰後從加勒比海地區移居英國，但他們抵達英國的文件疑似在2010年被內政部銷毀，因沒有足以證明合法身分的文件，申請健保養老金和社會福利都遭拒，在英國力求打擊非法移民之際，部分疾風世代成員還面臨被遣返的威脅。內政部要驅逐在英國生活幾十年的「疾風世代」，在英國引起公憤。

聲援「疾風世代」的民眾28日在英國內政部大樓外抗議。 歐新社
聲援「疾風世代」的民眾28日在英國內政部大樓外抗議。 歐新社
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梅伊向大英國協政府領袖道歉

梅伊原本拒絕與受影響國家的領袖會晤，但後來被迫在最近召開的大英國協政府領袖會議上，為疾風世代受到的待遇道歉。

在野的工黨說魯德是梅伊的「人肉盾牌」，指責梅伊擔任內政大臣時創造對非法移民的「敵意環境」。

魯德近日因移民政策處理不當引爆批評，面臨沉重的下台壓力；壓垮駱駝的最後一根稻草是她對下議院宣稱，不知道內政部設有驅逐非法移民的目標，但英國衛報刊登一名內政部高階官員呈給她備忘錄，以及魯德寫給英相梅伊的信函，在在說明她訂有遣返目標。

英國內政大臣魯德因移民問題請辭獲准。 路透
英國內政大臣魯德因移民問題請辭獲准。 路透
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魯德自訂遣返目標 竟稱不知情

魯德原訂今天（30日）向下院發表解釋聲明，但最後卻演變成打電話向梅伊辭職並撰寫辭職信。她寫道：「現已得知提供給我辦公室的資訊提到目標。我應該要知道此事，我對不知情負全責。」

魯德上周三告訴議會的內政事務委員會，對於應被遺返的非法移民，內政部並未設立目標人數。但隔天，她就尷尬承認，移民官員確實訂有「地方目標」，雖然他們「並未公開目標，並以此評估績效」，而她聲稱自己不知情。

她的解釋遭到質疑，根據外洩的內政部備忘錄，2017/18年度有強制遣返2800人的目標，且「我們今年稍早答應內政大臣，強制遣返要增加10%」，已有進展。

現任保守黨黨主席的路易斯透露，他們每周開會，討論魯德增加遣返人數的計畫，儘管未曾討論詳細的數字目標。周日又有爆料，魯德自己寫了信給梅伊說明，將如何分配更多資源給移民執法團隊，以提高遣返人數達10%。她說這個目標「遠大但可行」。

英國移民梅伊健保養老金

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