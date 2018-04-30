美國安顧問：與北韓談去核 擬循利比亞模式

2018-04-30 14:13 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 孫梁 ／綜合報導



美國白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)29日表示，美國未來與北韓談去核化時，考慮用利比亞模式，也就是北韓必須先全面廢除核武，才能獲取美國的讓步。

波頓在接受福斯新聞網訪問時被問到，北韓是否不應期待在放棄所有核武、燃料和飛彈之前得到任何回報，波頓回答說：「我們心裡想的是2003和2004年的利比亞模式，情況雖然明顯不同，利比亞的核武計畫規模小得多，但這是我們當時協議的基礎。」

波頓指出，北韓1992年已同意放棄所有核武計畫，包括濃縮鈾和鈽的再處理。

他說：「現在我們還要和北韓談彈道飛彈、生化武器、美國人質和被綁架的日本人，不過從北韓逾四分之一世紀之前已同意放棄的核武開始談，是很好的開始。」

波頓在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」節目受訪時則說，美國目前不確定北韓是否真的願意放棄大規模殺傷性武器。他說：「我認為，金正恩是從戰略上考慮，北韓沒有核武器會更好，但美國要跟他談，川普總統會利用這個機會。」

波頓表示，在美國取消對北韓的制裁前，必須要對其核設施進行檢查，他說，利比亞放棄核計畫，就是在美國及盟友的監督下進行的。

他說，北韓願意坐到談判桌上，主要是因為川普施壓。他提到北韓以前也曾保證棄核，似乎是質疑金正恩的棄核意願。他說，北韓保證過放棄核試驗和彈道飛彈試驗，他們最近沒有進行試驗倒是真的，可被看做一個積極的信號，或許我們和北韓會達成真正的突破，但我們並不天真。