5月5日平壤時間改首爾時間 統一韓鮮半島時區

2018-04-30 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



南韓總統文在寅（右）陪同北韓領導人金正恩跨越兩韓分界線到南韓，金正恩後來忍不住感嘆：「為什麼到南韓會這麼難呢？」 美聯社資料照 分享 facebook 韓聯社引述朝中社報導，韓鮮最高人民會議常任委員會30日公布，平壤時間更改為以東經135度為基準設定的標準時間，並自5月5日起啟用新的標準時間。屆時平壞時間會比現在快半小時，和南韓首爾的時間一致，達成朝鮮半島時區的統一。

【世界日報 編譯中心/29日電】

北韓宣布5月5日起將改為首爾時間。法新社 分享 facebook

韓聯社報導，青瓦台發言人尹永燦當地時間今天在直播的記者會上表示，金正恩27日與文在寅在兩韓非軍事區進行歷史性會晤時，作出下月關豐溪里核試場的宣示，金正恩並承諾，與南韓使用同一時區。

尹永燦引述金正恩的說法表示，「我很難過看到有兩種時鐘掛在和平之家」，金正恩因此釋出善意統一兩韓的時區，並說：「既然我們是改變使用時區的那一方，那我們會回復到原本使用的時區。」

北韓原本與南韓、日本都是使用同一時區（GMT+9），但北韓當局2015年8月15日紀念「朝鮮半島光復70周年」時，揚棄「日本時間」，將時區調晚30分鐘，向全世界宣布改為「平壤時間」。從此，北韓以東經127.30度標準子午線為標準時間，與南韓有半小時時差。

北韓當時聲稱，日本過去曾侵佔北韓領土、進行民族壓迫，繼續使用日本標準時間是「不可容忍的罪行」，更改時區是為了清算日本帝國主義罪行。南韓當時回應，南韓介於北京時間和日本時間之間，按國際慣例是採用東側的時區為準，南韓使用GMT+9與日本無關。

南韓時任總統朴槿惠譴責，北韓此舉有悖於雙方為和平統一付出的努力，對此感到遺憾。北韓則回應表示，更改時區涉及國家主權，不容政治挑釁。

據中國《鳳凰網》指出，中日甲午戰爭後朝鮮李氏王朝便脫離清朝統治，當時大韓帝國便以 GMT+8.5為時區，不過後來在日本殖民後便改為日本標準時間，北韓直至2015年才改回GMT+8.5時區。

而南韓在首任總統李承晚上台後，也曾改為GMT+8.5時區，不過隨著李承晚的倒台，又重新改回GMT+9時區，並沿用至今。

使用 GMT+8.5此類「半時區」的國家除了北韓外，還有伊朗（GMT+4.5）、阿富汗（GMT+3.5）、印度、尼泊爾（GMT+5.5），緬甸（GMT+6.5），加拿大紐芬蘭島（GMT-3.5）等。