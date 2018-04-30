伊朗核協議 伊朗總統：沒得商量

2018-04-30 03:11 中央社 德黑蘭29日綜合外電報導



伊朗總統羅哈尼今天告訴法國總統馬克宏，伊朗與國際強權所達成的核協議「沒得商量」。

伊朗總統府網站指出，羅哈尼（Hassan Rouhani）在電話中告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）：「此一核協議，或是以此為藉口的任何其他主題，總之沒得商量。」

羅哈尼表示：「伊朗不會接受承諾以外的任何限制。」

稍早，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問以色列時提出警告，伊朗具有「主宰中東的野心」。

先前，美國總統川普批評伊朗核協議「瘋狂」又「荒謬」，部分原因在於對伊朗的相關限制將於2025年開始失效。