美若承諾終戰及不入侵 北韓宣稱願棄核武

2018-04-30 01:55 中央社 首爾29日綜合外電報導



南韓今天表示，北韓認為如果獲得承諾不會受到侵略，就沒有必要擁有核武，並願意在5月關閉核子試驗場；美國新任國務卿蓬佩奧則表示，他深信美國與北韓有機會達成核子協議。

「紐約時報」（New York Times）報導，北韓領導人金正恩27日與南韓總統文在寅舉行歷史性高峰會時表示，如果美國同意正式終止韓戰，並承諾不會入侵北韓，他願意放棄核武。

歷經數週的旋風外交，金正恩和文在寅在高峰會上同意，致力追求朝鮮半島「全面非核化」。南韓總統府青瓦台發言人尹永燦（Yoon Young-Chan）說：「金正恩與文在寅總統在峰會期間說，他會在5月關閉核試場，且很快就會邀請南韓與美國的專家和記者，向國際社會透明化公開此一過程。」

尹永燦說：「金正恩表示，『美國對我們反感，但只要開始對話，他們就會明白，我不是那種會朝南韓或美國發射核武，或將攻擊目標鎖定美國的人。假如我們經常（與美國）對話、建立信任、終止戰爭，最終獲得不會侵略北韓的承諾，我們何必與核武共存？』」

川普已經表示將在「3至4週內」與金正恩會談。金正恩在川金會前發表上述談話，一般認為可能是要讓川普先嘗點甜頭。

蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），他在月初復活節週末密訪北韓和金正恩晤談後，深信川金會「真有機會」就結束北韓的核武計畫達成協議。

他表示，他與金正恩會面前，川普交給他「明確的任務」，要他向金正恩提起遭北韓逮捕美國人的問題，還有就北韓非核化建立可驗證「機制」的問題。

赴平壤密會金正恩時還是中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧說，若能與北韓達成協議，美國將要求北韓同意採取「不可逆轉」的措施，根除核武計畫。

他說：「我們對此談了很多，包括這項周延、能夠驗證而不可逆轉的機制會是什麼樣子。」

蓬佩奧指出：「我們有義務進行外交會談，設法找出和平的解決方式，讓美國人不再受到金正恩與他的核武器要脅的危險。」

針對金正恩宣稱美國承諾不入侵他就願意棄核的說法，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）則反應冷淡，他在哥倫比亞廣播公司電視網（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目表示：「我們希望看到他們拿出真正的證據，不只是嘴上說說。」

川普昨晚赴密西根州華盛頓鎮出席競選式造勢大會時，大肆吹噓他有能力與北韓達成核子協議。群眾高聲歡呼，並大喊「諾貝爾獎」，顯然意指他可以角逐諾貝爾和平獎。

他告訴支持者：「我們在3或4個月前思考今天會走到哪一步，你們記得他們說什麼嗎？『他們說，他要讓我們捲入核子戰爭』。」

川普還說：「不，力量會讓我們遠離核戰，不會讓我們捲入其中。」

但他也警告，假如美國要求北韓放棄核子武器的目標無法達成，他已準備好要轉身走人。

美國媒體認為，在南北韓的文金會後，川普面臨川金會只能成功不能失敗的壓力，他面臨的難題是如何將兩韓領導人所達成粗略而模糊的和平宣言化為現實。

美聯社報導，川普得對付的質疑有二：一是他自己處理這類戰爭-和平談判的適當性，且要能成功做到過去美國總統所做不到的；二是金正恩是否真的願意放棄他們已追求數十年的核武。

美國韓裔北韓問題專家車維德（Victor Cha）表示，儘管兩韓峰會氛圍達到A級，卻未能確認金正恩會否願意完全放棄核武，或僅只是有意凍結，以換取解除制裁及能源與經濟的協助。

美聯社認為，文在寅與金正恩雖誓言在年底前正式結束戰爭狀態、尋求朝鮮半島非核化，兩人卻未能具體說明如何達成。要把這些願景落實為結果，壓力現在轉到川普頭上。

北韓已提出暫停核試與長程飛彈試射，有助顯著降低緊張。智庫「國際戰略研究所」（IISS）在華府的執行主任費茨派垂克（Mark Fitzpatrick）表示，非核承諾現在需拿出實際行動，像是北韓終止生產能用於核彈的核分裂物質，以及拆除核子設施。

希爾表示，川普政府的主要障礙將是設置非核時間表，並設法讓北韓同意原先所不情願接受的檢查程序。