德英法籲美勿祭懲罰關稅 誓捍衛歐盟利益

2018-04-30 01:55 中央社 柏林29日綜合外電報導



德國總理梅克爾、法國總統馬克宏與英國首相梅伊今天共同呼籲美國，切莫對歐洲聯盟採取片面貿易措施，他們並同意歐盟應根據國際多邊規則，捍衛會員國免於遭受美國懲罰性關稅。

路透社報導，德國政府發言人發布聲明說，英法德3國領袖同意，「美國不應對歐盟採取任何貿易措施，否則歐盟應準備好在多邊貿易秩序的架構下捍衛自身利益」。

美國3月對進口鋼鋁分別課徵25%和10%的關稅，但給予歐盟暫時豁免到5月1日。美國總統川普屆時將決定是否給予歐盟永久性豁免。