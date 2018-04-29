美國要北韓學利比亞 完全棄核才能換到美國讓步

2018-04-29 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國國家安全顧問波頓29日接受福斯新聞台訪問時說，美國考慮要求北韓比照利比亞的棄核模式，也就是北韓若不完全棄核，就不能換到美國的任何讓步。

被問到北韓在徹底放棄核武前是否不該期待美國的回饋，波頓說：「我們清楚記得利比亞2003、2004年的模式。兩者顯然不同，利比亞核武計畫的規模比北韓小得多。我們想在首次會面時，看到北韓真的做了『棄核』這個重大決定的證據。」