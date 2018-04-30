俄海上核電廠首航 挨批北極車諾比

2018-04-30 00:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



俄羅斯浮動式核電廠「羅曼索諾夫院士號」廿八日展開首航。 路透 分享 facebook

俄羅斯浮動式核電廠「羅曼索諾夫院士號」廿八日被拖出聖彼得堡造船廠，展開首航。英國獨立報報導，這艘被環保人士稱為「核子鐵達尼號」的浮動核電廠將被拖行經過波羅的海，抵達俄國西北城市莫曼斯克的基地，裝載核燃料再拖至俄國東北的北極圈港口佩韋斯，開始服役。

這個全球首座海上浮動核電廠，造價三點三六億美元（約台幣一百億元），業主是俄國國營核能公司Rosatom，目標是為俄國極北和遠東的偏遠地區發電。Rosatom說，這座浮動核電廠最高發電量七十百萬瓦，可為十萬人口的鄉鎮供電。電廠在佩韋斯開始發電後，當地已使用四十四年的比利比諾核電廠就可關閉。

俄國國營媒體報導，第二座浮動核電廠的興建工程預計二○一九年展開，完成後可銷至其他國家。

不過，這項浮動核電廠計畫遭環保團體批評，他們將該電廠比喻為「浮動的車諾比核電廠」和「核子鐵達尼號」。綠色和平組織的核能專家哈佛坎普說：「核子反應爐在北極海四處晃盪，將對已處於氣候變遷重大威脅之下的脆弱環境，形成明顯駭人的威脅。這樣冒險行事不僅是對北極區，也對其他人口稠密或自然環境脆弱區造成潛在威脅。」

挪威和瑞典等國官員也憂心羅曼索諾夫院士號在海上出事的風險。然而，Rosatom堅稱已採取妥善措施防範核災：「羅曼索諾夫院士號的設計預留很大的安全邊際，因應所有可能威脅，海嘯和其他天然災害不會危害其核子反應爐。此外，浮動核電廠符合國際原子能總署（ＩＡＥＡ）對運轉程序的所有要求，不會對環境造成任何威脅。」