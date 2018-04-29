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川普自誇促成兩韓峰會 同溫層：該拿諾貝爾和平獎！

2018-04-29 22:29聯合報 記者李京倫╱即時報導

兩韓峰會剛結束，不甘寂寞的美國總統川普立刻把焦點拉回自己身上。他28日在一個造勢場合說，未來三到四周內就會與北韓領導人金正恩會面，並把促成兩韓峰會的功勞攬在自己身上，支持者爆出「諾貝爾！諾貝爾！」的呼聲，意思是川普應該得到諾貝爾和平獎，讓川普笑得合不攏嘴。

川普28日晚間在密西根州華盛頓鎮為共和黨期中選舉造勢，談到剛落幕的兩韓峰會，他說，已跟南韓總統文在寅通電話，文在寅與金正恩「有個很棒的會面」，而文在寅歸功於美國，「文在寅說我們功勞非常大，他把所有的功勞歸給我們。我今天上午聽到一個假新聞，記者嚷嚷說，『川普總統跟兩韓峰會有什麼關係？』我告訴大家，每件事都有關係！」

川普說：「還記得嗎？幾個月前他們（媒體、專家、民主黨人）說什麼？『川普會引領我們走向核戰』。錯了，和平讓我們遠離核戰。」

群眾開始高喊「諾貝爾！諾貝爾！」，持續了十秒鐘之久，只見川普臉上爆出燦爛笑容，停頓幾秒後說：「謝謝大家，那很棒。我只想把工作做好。」

川普還說，接下來三到四周內就會與金正恩會面。不過他也說，美國要求北韓以徹底、可驗證和不可逆的方式棄核，如果無法跟金正恩達成協議，他自己會當場走人。

日前密訪北韓的美國新任國務卿龐培歐告訴美國廣播公司（ABC），他在平壤和金正恩有「良好對話」，還說金正恩已經準備好提出棄核計畫。

川普28日與南韓總統文在寅通電話，聽取文在寅說明27日兩韓峰會的會談內容，接著又與日本首相安倍晉三通電話。川普隨後發推文針對川金會表示，情況進展得很順利，「與北韓舉行會談的時間和地點已經決定」。

川普聽到支持者高呼「諾貝爾！諾貝爾！」，笑得合不攏嘴。歐新社
川普聽到支持者高呼「諾貝爾！諾貝爾！」，笑得合不攏嘴。歐新社
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川普文在寅金正恩

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