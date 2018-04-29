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美國務卿蓬佩奧旋風訪中東 爭取盟國團結制伊朗

2018-04-29 21:12中央社 利雅德29日綜合外電報導

美國新任國務卿蓬佩奧天會晤沙烏地阿拉伯領袖，隨後轉往以色列訪問，向這些中東盟國簡報美國總統川普威脅退出伊朗核子協議一事，希望遊說各國齊力反制伊朗。

蓬佩奧（Mike Pompeo）上週宣誓就職後，迅即展開首次外交訪問行程，他昨天抵達利雅德後與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）共進晚餐，今天又會晤沙國國王沙爾曼（King Salman）。

法新社報導，他結束在沙國的訪問後，飛往特拉維夫會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），然後還將造訪毗鄰的約旦，這個週末將跑遍伊朗在中東地區的幾個最大敵國。

蓬佩奧向沙國保證，除非美國與歐洲達成協議，能夠修訂列強與伊朗達成的核子協議，確保這個伊斯蘭共和國永遠無法擁有核武器，美方將會廢止這項前總統歐巴馬在2015年達成的協議。

川普預定5月12日決定是否再度對伊朗實施制裁，這可能危及列強2015年共同與伊朗達成的核子協議，而列強大都認為這項協議是避免德黑蘭當局取得核武的關鍵。

不過，川普和美國的中東盟友都堅稱，這項協議太軟弱無力，必須以更能持久的協議取代，而且必須補強，控管伊朗的飛彈計畫。

蓬佩奧與沙國外長朱貝爾（Adel al-Jubeir）舉行聯合記者會時表示：「伊朗造成整個地區動盪不安，支持作為伊朗代理人的民兵和恐怖組織，銷售武器給葉門叛軍青年運動（Houthi），也支持殺人成性的（敘利亞總統）阿塞德（Bashar Assad）政權。」

他也提起部分波斯灣國家與卡達間的爭端。他表示：「波斯灣國家必須團結，我們務必要達成。」

沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及等國去年6月切斷與卡達的旅遊與貿易關係，指控卡達支持恐怖主義和沙國的死對頭伊朗。卡達否認上述指控，反控沙國等3個波灣國家想要壓縮其主權。

美國新任國務卿蓬佩奧天會晤沙烏地阿拉伯領袖，隨後轉往以色列訪問，向這些中東盟國簡...
美國新任國務卿蓬佩奧天會晤沙烏地阿拉伯領袖，隨後轉往以色列訪問，向這些中東盟國簡報美國總統川普威脅退出伊朗核子協議一事，希望遊說各國齊力反制伊朗。 中新社
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