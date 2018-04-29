助美殲賓拉登坐牢7年 巴國醫師疑即將獲釋

2018-04-29 14:20 中央社 巴基斯坦白夏瓦29日綜合外電報導



協助美國捉拿蓋達組織首腦賓拉登的巴基斯坦醫師艾法帝，在服刑近7年後，已從原本服刑的監獄移往巴國另一處，他的律師臆測，這可能是當局放人的前奏。圖為蓋達組織（Al-Qaeda）前領導人賓拉登。 美聯社 分享 facebook 協助美國捉拿蓋達組織首腦賓拉登的巴基斯坦醫師艾法帝，在服刑近7年後，已從原本服刑的監獄移往巴國另一處，他的律師臆測，這可能是當局放人的前奏。

法新社和路透社報導，艾法帝（Shakil Afridi）當年假藉執行疫苗計畫，助美國中央情報局（CIA）採集賓拉登（Osama bin Laden）子女的DNA，確定賓拉登藏身當地，為獵賓攻擊鋪路。美軍行動結束後沒幾天，艾法帝就落網。

巴國官員起初說，艾法帝因協助美國而接受叛國罪名審判，但是法院文件顯示，艾法帝是因身為好戰團體「伊斯蘭軍」（Lashkar-e-Islam）一員而被送進監獄。2012年5月他與好戰分子掛鉤的罪名成立，遭判處33年徒刑。

艾法帝遭囚長久以來都是美巴關係中的一根刺。美國更怒砍對巴國的軍援，直指巴國持續庇護在鄰國阿富汗攻打美軍和阿國士兵的塔利班（Taliban）好戰分子。

巴國西北部城市白夏瓦（Peshawar）一位不具名的監獄官員昨天告訴路透社，艾法帝已被移往距離首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）不遠的拉瓦爾品第（Rawalpindi）一所監獄。不過這名官員說移監原因不明，也可能只是安全相關考量。

艾法帝的委任律師納丁（Qamar Nadeem）證實委託人被移往另一座監獄，但表示不確定艾法帝現在人在何處。路透社無法連絡上司法官員或當地美國領事館人員。美國多年來不斷敦促巴國釋放艾法帝。

賓拉登是美國2001年911恐怖攻擊幕後主謀，奪走近3000條性命；2011年，美國海軍海豹部隊（NavySEAL）突襲巴國城鎮阿伯塔巴德（Abbottabad）並一舉殲滅這名蓋達組織（Al-Queda）首腦。

巴基斯坦稱美國這場「殲賓」行動侵犯主權。

巴國法院2013年推翻對艾法帝的原判，但他因犯下其他恐怖主義相關罪行而繼續服刑。

不過律師納丁昨天表示，艾法帝的刑期近期在一場赦免行動中減至7年，差不多就要服滿，「因此，我想他很快就會獲釋」。

不過目前仍未有其他艾法帝即將獲釋的跡象。