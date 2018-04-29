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與美朝關係都好 蒙古承辦川金會有三大利多

2018-04-29 12:29聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普說，川金會已決定地點，根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），地點已縮減到蒙古和新加坡兩地，由於新加坡總理李顯龍表示沒接獲要求，蒙古首都烏蘭巴托的出線機率高。

華盛頓郵報報導，自從川普3月將蒙古列入選項，這個世上人口最稀少的國家立即開始爭取承辦機會。蒙古前總統額勒貝格道爾吉表態，蒙古是最適合辦會談的中立國，蒙古總統巴圖勒噶的幕僚長贊安達克安溫，稍後分別會晤北韓大使和美國特使討論此一構想。

川金會選址蒙古有務實理由：南韓、中國和俄羅斯都和北韓接壤，但華府和平壤有排除這些國家的重要政治理由。學者說，蒙古是位置最近的中立國。

飛到更遠的歐洲或東南亞有不同的問題：金正恩雖不像他父親那樣害怕坐飛機，但北韓的蘇聯時代老舊飛機恐力有未迨。金正恩可能也不願意到另一個國家「轉車」。美國智庫戰略與國際研究中心分析師車維德說，「那樣很糗」。

金正恩可以選擇搭火車。他最近乘坐一輛綠色專列訪問北京，舒適豪華又安全。如果是這樣，與中國和俄羅斯都有鐵路連結的蒙古將具地利之便。

北韓和蒙古的地緣政治關係也是重點：韓戰時期有數千名兒童撤至蒙古；蒙古是全球第二個承認北韓的國家；兩國在冷戰時期是盟友；金正恩的祖父和父親都訪問過蒙古。即使聯合國制裁措施衝擊兩國交情，但蒙古外長朝格特巴塔爾兩個月前曾造訪平壤。

在此同時，蒙古自1988年與美國建交以來，不斷獲得援助，兩國交情良好。前美國國務郷柯瑞2016年訪問蒙古時，盛讚此地是中俄之間的民主綠洲。

承辦川習會也符合蒙古的外交政策。該國曾辦過北韓官員和西方學者之間對話的「第1.5軌」會談，顯有利用中立國聲譽謀福利的野心。

蒙古另一更務實的考量是：高達3.5萬名蒙古人在南韓工作，朝鮮半島發生任何衝突都將影響這些人的生計，甚至危及他們的性命。

蒙古首都烏蘭巴托。路透
蒙古首都烏蘭巴托。路透
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蒙古北韓金正恩

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