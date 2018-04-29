川金會三、四周後登場 會談地點蒙古出線機會高

2018-04-29 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國總統川普和北韓領導人金正恩的「川金會」在即，川普表示高峰會時間地點已經敲定，將在未來3到4周內舉行，但未透露細節。有兩名美國官員向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，「川金會」最終兩個選擇就是蒙古和新加坡。對此新加坡總理李顯龍表示，目前沒有接獲美國和北韓正式要求。

川普28日在密西根州一場造勢大會上提到，他認為「川金會」將在接下來3至4周內舉行。川普說：「聽著，我大概會去。但如果沒有好結果，我會走人。」

川普提到，他會避免像歐巴馬政府一樣犯下簽訂伊朗核協議的錯誤，「我們希望接下來3、4周內能有一場非常成功的談判。我們將會幫這個世界一個大忙。」

川普28日在個人推特上表示，已與南韓總統文在寅通了很久電話，事情進行得很順利，且已敲定與金正恩會面的時間地點，但第一時間川普並未透露具體細節。川普對外提到，文在寅將這次「文金會」重大成果全歸功於川普。

川普說：「他說我們的功勞最大，他把功勞全歸於我們。」

韓聯社報導，川普與文在寅通了1小時又15分鐘電話，兩人同意「儘早」舉行川金會，並確認朝鮮半島全面無核化是金正恩和文在寅的共同目標。

美國國務卿龐培歐接受美國廣播公司（ABC）獨家專訪表示，他與金正恩四周前在平壤會面時，金正恩向他表示「已準備好」致力讓北韓去核化。

龐培歐並提到，金正恩已和他就美國、北韓眼前各種難題展開廣泛對話。龐培歐說：「我清楚帶到了川普總統所交付的聲明，我離開時金正恩確實瞭解了我現在所說的事情。」

香港《南華早報》報導，新加坡總理李顯龍28日在東協峰會記者會被問到，「川金會」是否選擇新加坡展開會談。李顯龍表示，目前沒有接獲美國和北韓的正式要求，「我們也和你們一樣，看了報導才得知（川金會）可能地點。」

李顯龍提到，「文金會」對緩解朝鮮半島緊張局勢，及對區域和平穩定發展有貢獻。區域國家也同意要繼續努力，透過和平方式實現朝鮮半島的無核化目標。東協歡迎「文金會」順利舉行，以及未來將舉行的「川金會」。