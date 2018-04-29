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法第一夫人：梅蘭妮亞如白宮「囚犯」

2018-04-29 12:44世界日報 編譯陳韻涵╱綜合28日電

法國第一夫人碧姬馬克宏(Brigitte Macron)日前陪同丈夫馬克宏到美國...
法國第一夫人碧姬馬克宏(Brigitte Macron)日前陪同丈夫馬克宏到美國國事訪問，期間與美國第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)密切互動；她返法受訪時形容梅蘭妮亞宛如白宮特勤局的「囚犯」，不能開窗，也不能踏出白宮。 路透社
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法國第一夫人碧姬馬克宏(Brigitte Macron)日前陪同丈夫馬克宏到美國國事訪問，期間與美國第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)密切互動；她返法受訪時形容梅蘭妮亞宛如白宮特勤局的「囚犯」，不能開窗，也不能踏出白宮。

法國總統馬克宏日前偕同妻子赴美訪問三天，在他與川普總統商談國際大事之際，碧姬與梅蘭妮亞的互動也不少。梅蘭妮亞在公眾面前往往表現出陰沉且嚴肅的形象，與碧姬經常與馬克宏牽手、擁抱的形象截然不同。但65歲的碧姬返法受訪時說，「相反的，(48歲的)梅蘭妮亞是個有趣的人，我們有相同的幽默感。我們一起開懷大笑。」

碧姬說：「外界慣於解讀、甚至過於解讀梅蘭妮亞的一舉一動，使得梅蘭妮亞必須努力掩蓋她個性鮮明的本性。」碧姬同情梅蘭妮亞的處境，認為梅蘭妮亞肯定「過著比我更受限的生活，梅蘭妮亞什麼事都不能做。維安很嚴，她連白宮窗戶都不能開，因為特勤局幹員會立刻要求關上。她無法踏出白宮，但我每天去巴黎。」

這是碧姬成為第一夫人近一年來，首度對外透露她在愛麗舍宮的生活。碧姬是馬克宏的戲劇老師，她自述過去常被迫克制自己的熱情，但她將不會改變自己，因為她已經到了毋須證明什麼的年紀了。

梅蘭妮亞碧姬馬克宏

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