南韓:金正恩提議5月關「運作良好」的豐溪里核試場!

2018-04-29 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



韓聯社報導,南韓總統府29日說,北韓提議5月就關閉在豐溪里的核試場,以展示其去核的決心。

青瓦台發言人尹永燦在新聞直播時透露,北韓領導人金正恩向南韓總統文承諾下月關閉豐溪里核試場,金正恩也同意公開拆除過程。