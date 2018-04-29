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南韓：金正恩提議5月關「運作良好」的豐溪里核試場！

南韓：金正恩提議5月關「運作良好」的豐溪里核試場！

2018-04-29 11:02聯合報 記者季晶晶╱即時報導

韓聯社報導，南韓總統府29日說，北韓提議5月就關閉在豐溪里的核試場，以展示其去核的決心。

青瓦台發言人尹永燦在新聞直播時透露，北韓領導人金正恩向南韓總統文承諾下月關閉豐溪里核試場，金正恩也同意公開拆除過程。

金正恩表示，會邀請安全專家和新聞記者到北韓見證。尹永燦引述金正恩的話說：「有一些人說，我們關閉的是不再運作的設施，但你們會看到這些設施狀況良好。」

南韓29日透露，北韓領導人金正恩提議5月就關閉豐溪里核試場。圖為南韓官員解釋北韓...
南韓29日透露，北韓領導人金正恩提議5月就關閉豐溪里核試場。圖為南韓官員解釋北韓豐溪里核試場測得人為地震的檔案照。歐新社 Yoo Yong-kyu, an official at the South Korean national earthquake situation room of the Korea Meteorological Administration in Seoul, South Korea, explains the location of an artificial earthquake detected from North Koreas nuclear test site in Punggye-ri 03 September 2017 (reissued 26 April 2018). North Koreas underground nuclear test site has probably partially collapsed following the massive bomb blast from September 2017, making it unusable, Chinese seismologists said 26 April 2018. EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT
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