法國畫家個人美術館 逾一半畫作都是假

2018-04-29 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



法國南部埃爾納（Elne）一間專門展示畫家泰胡斯（Étienne Terrus）作品的美術館，發現有82件作品是山寨品，代表有一半館藏並非泰胡斯本人所繪。

英國廣播公司（BBC）報導，這間美術館已有20年歷史，所在地埃爾納正是泰胡斯出生地。美術館人員從未察覺館內作品可能是假畫，直到一名藝術史學家弗爾卡達（Eric Forcada）致電館方提出疑問，工作人員才開始對館內展出泰胡斯作品進行查驗。

數月前，弗爾卡達造訪美術館後，便致電館方表達他館內畫作真偽感到質疑。美術館人員經鑑定後發現，其中有82件作品均非泰胡斯真跡。不知情的美術館方，當初一共花費了16萬歐元（約台幣579萬元）買進這些畫作。

泰胡斯美術館27日整修開放後，對外公布了這項消息。埃爾納市長巴爾尼奧（Yves Barniol）向媒體表示，整件事情像一場「災難」，他對美術館訪客們深感抱歉。

根據法國電視三台（France 3）報導，部分假畫甚至出現泰胡斯死後才蓋的建築。埃爾納當局已針對買賣、製作山寨畫相關人士提起訴訟，當地警方也正對整起事件展開調查，範圍可能進一步影響法國其他地區藝術家。