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商議川金會 川普與文在寅通話

2018-04-28 23:13中央社 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他已和南韓總統文在寅通話，商議他即將與北韓領導人金正恩舉行的會談，目前「情況進展得很順利」。

川普在推特上發文說：「我剛與南韓文總統進行了非常好的長時間通話，情況進展得很順利，與北韓舉行會談的時間和地點正在敲定中。」

川普並說，他也和日本首相安倍晉三通過話，告知目前的相關情況。

川普北韓南韓

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