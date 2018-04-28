菲國為改善排水拆慰安婦雕像 民眾質疑

2018-04-28 23:05 中央社 馬尼拉28日專電



馬尼拉市政府官員今晚表示，中央政府為改善馬尼拉灣一帶的排水系統，而拆除了灣畔人行道上的慰安婦雕像，但有民眾認為理由牽強。

馬尼拉市民，特別是華人今晨發現，馬尼拉灣畔慰安婦雕像一夜之間消失，雕像原址剩下一堆瓦礫，四週被藍色帆布圍起，內有一部挖土機，進行挖掘工程。

市政府行政官艾爾科文達（Ericson Alcovenda）傍晚出面說明，「公共工程暨公路部」（DPWH）人員昨晚10時拆除了慰安婦雕像，以利排水道改善工程的進行。

艾爾科文達說：「動手拆像的是公共工程暨公路部，馬尼拉市政府只是在旁監督。」

他的說法與附近小販稍早前對中央社記者的敘述相符。小販說，他們見到穿著DPWH及馬市政府工作服的人員，昨天連夜拆除慰安婦雕像。

艾爾科文達表示，不只是慰安婦雕像，濱海人行道上還有另2座建築物也將被拆除，但他並未說明所謂建築物是指其他雕像或是公廁。

一些菲國民眾向中央社記者坦承，他們並不清楚這座雕像的意義，但認為濱海人行道長逾2公里，要挖排水道不一定非在雕像所在地不可。

這尊雕像高約230公分，由華社組織「慈橋基金會」及多名華人籌備多年，去年12月8日揭幕，馬尼拉市政府與菲律賓國家歷史委員會官員都在場見證，未料不到5個月就被拆除。

菲國慰安婦組織「菲律賓祖母聯盟」（LilaPilipina）的資料顯示，第二次世界大戰期間，日軍估計在菲律賓強擄了1000名菲國婦女充當慰安婦，如今只剩20餘人在世。

日本駐菲大使館在雕像揭幕後第2天即向菲國外交部表示關切，日本總務大臣野田聖子一月間訪菲時，再次向菲律賓總統杜特蒂表達了日本政府的關切。

菲律賓華裔青年聯合會創辦人洪玉華以及菲國婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela），今天相繼發表聲明，強烈抨擊拆除慰安婦雕像之舉，要求政府捍衛第二次世界大戰期間受害菲國婦女的尊嚴。