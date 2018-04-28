親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會聚焦
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：已和文在寅通電話、川金會地點已定

菲國為改善排水拆慰安婦雕像 民眾質疑

2018-04-28 23:05中央社 馬尼拉28日專電

馬尼拉市政府官員今晚表示，中央政府為改善馬尼拉灣一帶的排水系統，而拆除了灣畔人行道上的慰安婦雕像，但有民眾認為理由牽強。

馬尼拉市民，特別是華人今晨發現，馬尼拉灣畔慰安婦雕像一夜之間消失，雕像原址剩下一堆瓦礫，四週被藍色帆布圍起，內有一部挖土機，進行挖掘工程。

市政府行政官艾爾科文達（Ericson Alcovenda）傍晚出面說明，「公共工程暨公路部」（DPWH）人員昨晚10時拆除了慰安婦雕像，以利排水道改善工程的進行。

艾爾科文達說：「動手拆像的是公共工程暨公路部，馬尼拉市政府只是在旁監督。」

他的說法與附近小販稍早前對中央社記者的敘述相符。小販說，他們見到穿著DPWH及馬市政府工作服的人員，昨天連夜拆除慰安婦雕像。

艾爾科文達表示，不只是慰安婦雕像，濱海人行道上還有另2座建築物也將被拆除，但他並未說明所謂建築物是指其他雕像或是公廁。

一些菲國民眾向中央社記者坦承，他們並不清楚這座雕像的意義，但認為濱海人行道長逾2公里，要挖排水道不一定非在雕像所在地不可。

這尊雕像高約230公分，由華社組織「慈橋基金會」及多名華人籌備多年，去年12月8日揭幕，馬尼拉市政府與菲律賓國家歷史委員會官員都在場見證，未料不到5個月就被拆除。

菲國慰安婦組織「菲律賓祖母聯盟」（LilaPilipina）的資料顯示，第二次世界大戰期間，日軍估計在菲律賓強擄了1000名菲國婦女充當慰安婦，如今只剩20餘人在世。

日本駐菲大使館在雕像揭幕後第2天即向菲國外交部表示關切，日本總務大臣野田聖子一月間訪菲時，再次向菲律賓總統杜特蒂表達了日本政府的關切。

菲律賓華裔青年聯合會創辦人洪玉華以及菲國婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela），今天相繼發表聲明，強烈抨擊拆除慰安婦雕像之舉，要求政府捍衛第二次世界大戰期間受害菲國婦女的尊嚴。

慰安婦馬尼拉菲律賓

相關新聞

中美貿易緊張 李顯龍：東南亞迫切擔憂

2018-04-28 20:02

李顯龍：新加坡目前未接獲舉行川金會的要求

2018-04-28 22:37

聯軍空襲葉門叛軍逾50死 包括2名指揮官

2018-04-28 23:04

川普：已和文在寅通電話、川金會地點已定

2018-04-28 22:19

菲律賓馬尼拉慰安婦雕像遭拆除

2018-04-28 21:49

短命建國記：統一加勒比海？島國們的聯邦夢

2018-04-28 16:16

反對開採金礦 法屬圭亞那原住民槓上馬克宏

2018-04-28 14:54

美媒爆：陸致函美航空公司 不得將港澳台列國家

2018-04-28 09:58

美眾院報告 俄對西方資訊戰已10年

2018-04-28 08:03

川普：期待「川金會」 考慮2個可能舉行地點

2018-04-28 04:37

美公布「特別301報告」 陸續列「優先觀察名單」

2018-04-27 23:06

美新任國務卿抵歐 與盟國商討安全問題

2018-04-27 21:48

西班牙5男強暴女子獲輕判 民眾不滿抗議

2018-04-27 21:01

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

川普：已和文在寅通電話、川金會地點已定

2018-04-28 22:19

北韓官媒認證！北韓將「完全去核」外界燃起希望

2018-04-28 10:04

美媒爆：陸致函美航空公司 不得將港澳台列國家

2018-04-28 09:58

年薪4年翻34倍 謎樣女律師 發跡太神奇

2018-04-28 14:19

川普：期待「川金會」 考慮2個可能舉行地點

2018-04-28 04:37

理性的狂人 金正恩「字」信滿滿

2018-04-28 00:09

文金歷史一會 兩韓宣言：年內達成終戰和平

2018-04-27 23:52

兩韓會談 蔡總統提兩原則：樂與對岸領導人見面

2018-04-28 00:17

經濟降溫 全球貨幣政策停看聽

2018-04-28 00:07

紐時：兩韓高峰會如一場外交好戲 張力十足

2018-04-28 12:00

踏上北韓10秒 文在寅心繫10載

2018-04-28 00:27

蘿蔓染大腸桿菌 疫情擴及美22州

2018-04-28 12:06

兩韓和平曙光乍現 學者：兩岸可能成為新軍事熱點

2018-04-28 11:55

衛報：兩韓和樂融融 恐讓川普硬不起來

2018-04-28 11:09

金正恩不再像漫畫 南韓民眾：他也是人

2018-04-28 20:56

峰會嬌點…金正淑和平藍 李雪主青春橘

2018-04-28 00:13

南北韓談判 「北京仍占重要位置」

2018-04-28 00:29

永生不再是夢？ 新研究讓豬腦離開活體存活36小時

2018-04-28 08:39

精明！貝佐斯讓亞馬遜獲利倒吃甘蔗

2018-04-27 23:53

吃生菜近百人中毒 美大腸桿菌疫情擴大

2018-04-28 10:03

莫習會落幕 共求中印邊境和平

2018-04-28 19:57

澳洲外籍生倍增 住的品質成大問題

2018-04-28 13:52

企業財報多空互異 美股震盪收平

2018-04-28 05:35

必勝客創始店搬到大學校園 為什麼不賣披薩了？

2018-04-28 14:13

冷麵打開話匣子 金正恩美食外交奏效

2018-04-28 21:20

連接兩韓的鐵公路可望開通 黃海海界也將變共同漁場

2018-04-28 12:52

美大學備取生氾濫 招生顧問批殘酷

2018-04-28 12:00

文金會兩大不同…首談無核化 首在停戰村

2018-04-28 00:35

朝鮮半島無核 仍繫於金正恩意志

2018-04-28 00:20

菲律賓馬尼拉慰安婦雕像遭拆除

2018-04-28 21:49

文金過招 兩不談一表態

2018-04-28 00:01

亞馬遜舞雙刀 Q1獲利倍增

2018-04-28 00:07

跨過38度線 兩韓「新的歷史 現在開始」

2018-04-28 00:04

無核化… 兩韓做球為川金會鋪路

2018-04-28 00:24

兩韓峰會 國際給掌聲「歷史性一步」

2018-04-28 00:34

兩韓峰會全球關注 川普再轟柯米：不是病態就是笨

2018-04-28 14:19

熱衷教中文 華裔女生出廣東話教科書

2018-04-28 12:12

雙空夾擊 Sony營運恐走下坡

2018-04-28 00:07

中美貿易緊張 李顯龍：東南亞迫切擔憂

2018-04-28 20:02

兩韓峰會致力停戰 下月重啟軍事會談

2018-04-28 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top