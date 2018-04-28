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聯軍空襲葉門叛軍逾50死 包括2名指揮官

2018-04-28 23:04中央社 杜拜28日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯電視台今天報導，沙國為首的聯軍對葉門首都發動空襲，造成眾多青年運動（Huthi）叛軍死亡，包括至少2名指揮官。

法新社報導，沙國官方的新聞頻道（Al-Ekhbariya）電視台報導，昨晚對葉門首都沙那（Sanaa）發動的空襲造成超過50名青年運動好戰分子死亡，包括2名叛軍高層。

沙國國營的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）報導，對青年運動內政部大樓發動的空襲共造成38名叛軍死亡。

青年運動證實沙那遭空襲，但未提供更多細節。

空襲發生在青年運動政治領袖艾沙馬德（Salehal-Sammad）的公開喪禮前數個小時。艾沙馬德上週因聯軍空襲而喪命。

空襲時間點也正值美國新任國務卿蓬佩奧（MikePompeo）預定飛抵沙國首都利雅德展開會談之際，會談議題就包括葉門衝突。

路透社報導，與此同時，葉門安全部隊表示，今天在南部城市亞丁（Aden）的槍戰中擊斃一名伊斯蘭國（IS）高階指揮官，令IS強大的葉門分支遭遇迎頭痛擊。

巴克西（Saleh Nasser Fadhl al-Bakshi）在IS葉門分支被稱為亞丁地區「王子」。經長達數年轟炸和槍擊，這個分支已殺害數百人，大多是安全部隊。

一名葉門反恐部隊成員在槍戰中喪生。葉門警方發布的聲明附上巴克西血淋淋的屍首照片。

葉門空襲IS

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