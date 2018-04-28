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陸軍機入防空識別區 南韓戰機升空攔截

2018-04-28 21:28中央社 首爾28日綜合外電報導

南韓今天表示，該國戰機曾緊急升空以攔截一架駛入防空識別區的中國大陸軍機。在不到2個月之前，南韓當局甫因相同事件向中國大陸方面表示不滿。

南韓聯合參謀本部發表聲明說，據信今天駛入防空識別區的是一架中共軍事偵察機，逗留在識別區內將近2個小時。

這至少已經是今年之內第3次發生的同類事件，在2月間的此類事件發生後，南韓曾召見中國大使以正式表達不滿。

中共國防部今天並未回應記者的相關詢問。

中共軍機在遠離國境界之外的空域活動，日益頻繁，包括執行飛往西太平洋上空的任務；而在執行這類任務時，往往會穿越日本南部島鏈上空或繞行台灣周邊空域。

南韓中共

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