馬尼拉灣慰安婦像 遭不明單位摸黑拆除

2018-04-28 15:46 中央社 馬尼拉28日專電



座落於馬尼拉灣畔、曾被日本政府關切的一尊慰安婦雕像，昨晚被不明單位摸黑拆除，菲律賓華社人士及婦女維權團體紛感憤怒，同聲譴責。

這尊慰安婦雕像是由慈橋基金會及多名華人捐建，由菲國藝術家羅塞斯（Jonas Roces）雕塑，去年12月8日揭幕，馬尼拉市政府與菲律賓國家歷史委員會官員都在場見證。

然而，慰安婦雕像的所在地點，今天上午只剩一堆瓦礫並圍起藍色帆布，中間停著一輛挖土機，正在開挖排水道。

施工人員向中央社記者表示，他們只是奉命前來挖建排水道，其他事情一概不知。

附近小販則告訴中央社記者，一群穿著「公共工程暨公路部」（DPWH）及馬尼拉市政府工作服的人員，昨天連夜拆除慰安婦雕像，他們並不清楚雕像只是被遷移，還是會被銷毀。

今天是週末，菲國政府機構都沒有上班，無法就此事詢問官方說法，但民眾認為，沒有政府授意，無人敢拆雕像。

但菲國法界人士曾說，任何雕像在取得菲律賓國家歷史委員會批准，並且設立之後，就已獲得「菲律賓國家遺產法」保護，想要拆除就必須經過法律程序。

日本是菲律賓重要的援助來源國，日本駐菲大使館在雕像揭幕後第二天即向菲律賓外交部表示關切，菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）坦承，雕像影響了「特定的感情與關係」。

菲律賓華裔青年聯合會創辦人洪玉華，今天斥責「不明分子非法拆除慰安婦雕像」，並稱這些「懦夫像暗夜宵小一樣地背叛了公眾信任」。

洪玉華呼籲總統杜特蒂、馬尼拉市長、菲律賓外交部以及相關單位維護國家的尊嚴，正式承認慰安婦的遭遇，為她們建立一尊更大的銅像。

菲國婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）發表聲明，強烈譴責拆除雕像之舉，並稱慰安婦雕像意在提醒未來世代有關第2次世界大戰時的暴行，以及婦女在戰爭中的慘痛遭遇。

聲明也指出，日本的威嚇並未讓南韓、澳洲、加拿大以及美國的舊金山、紐澤西等地拆除慰安婦銅像；但菲律賓政府卻為了經濟援助而出賣歷史和婦女的尊嚴。

根據菲國慰安婦組織「菲律賓祖母聯盟」（Lila Pilipina）的資料，第二次世界大戰期間，日軍估計在菲律賓強擄了1000名菲國婦女充當慰安婦，如今只剩20餘人在世。