國會新風暴 牧師辭職非自願 萊恩招「眾」怒

2018-04-28 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合27日電



眾院牧師辭職，萊恩招眾怒 分享 facebook

國會眾院議長萊恩迫使眾院牧師康羅伊(Patrick Conroy)辭職在國會引發風暴，兩黨議員都要求萊恩說明原因，至少148位國會眾議員致函萊恩，要他提供更多強迫牧師辭職的訊息。

康羅伊在本月15日的辭職信中明確地說，是萊恩要他辭職，而萊恩27日在眾院閉門會上，僅講到康羅伊牧師提出辭職。國會眾議員金恩表示，萊恩在會上只說有人對康羅伊不滿，稱牧師沒有滿足部分人的要求，也沒有提供好建議，但他從沒聽說過有人不滿，他要求萊恩做出更多解釋。

眾院少數黨領袖南西．波洛西說，她也沒聽到有人對康羅伊牧師不滿，萊恩強迫在眾院做了七年牧師的康羅伊辭職，涉及到信仰和言論自由的問題，開了很不好的先例。

萊恩的發言人表示，萊恩感謝牧師在眾院的工作，表示議長諮商了少數黨領袖，但辭職是牧師自己決定的。

眾院下周將休會一周，在眾議員27日準備離開華府前，大批民主黨人匯聚在眾院民主黨黨團主席克勞利的辦公室，克勞利提出要成立特別委員會，對萊恩解職牧師進行調查，米漢和里德兩位共和黨人站在民主黨一邊。

148名眾議員在給萊恩的信中說，強迫牧師辭職的性質敏感，要有正當理由和解釋，否則將引起質疑，把牧師的聘請和辭退過程政治化。

民主黨女眾議員馬西．卡普圖認為，萊恩無權辭退康羅伊，不經眾院表決就終止眾院工作人員的任用，不是議長的權限。

保守派的共和黨研究委員會主席沃克說，他聽到部分眾議員對康羅伊的抱怨，他認為，下一屆牧師應是在家庭布道上有經驗的人出任。