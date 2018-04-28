抹黑？！ 白宮為「御醫」傑克森護航

2018-04-28 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合27日電



白宮為御醫傑克森辯護 分享 facebook

白宮醫生傑克森因面對各種攻擊，放棄出任退伍軍人事務部(VA)部長的機會，可是白宮27日說，對傑克森使用的公務車的紀錄進行的徹底調查，發現他出過三次小車禍，可是沒有任何跡象顯示他曾在送別一名特勤人員的派對酒醉後把車撞毀。

參院民主黨本周公布兩頁文件，列舉傑克森的「罪狀」，包括上班時喝酒、不當處方和提供藥物，以及造成充滿「毒害」的工作環境，而上述車禍是最嚴重的罪名之一。

身為海軍少將的傑克森獲川普總統提名入閣，可是在這份文件公布不到24小時後決定放棄。

雖然媒體曾描述匿名人士對傑克森的一些指控，可是參院退伍軍人事務委員會民主黨資深委員泰斯特25日批准公布上述文件迄今，沒有出現任何證據顯示確有撞毀公務車之事。

傑克森堅決否認這些指控，白宮也提出調查報告力挺，指出他三次出車禍都不是他的過錯，包括遭到巴士擦撞，一個後視鏡被撞掉，而他每次都立刻向上司報告。對白宮醫療部門過去兩年多的處方和藥物處理稽查，也沒有發現任何問題。

特勤局27日也發表聲明，否認特勤人員曾在前總統歐巴馬出國訪問時，出面阻止傑克森猛敲白宮同事旅館房門，以免吵到歐巴馬的報導。

這些情況使川普和白宮更加振振有詞地指責泰斯特惡意抹黑，對傑克森肆行人格謀殺，卻拿不出絲毫證據。白宮也指出，泰斯特公布文件前，從未試圖向傑克森或白宮任何人查問那些指控是否確有其事。