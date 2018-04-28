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通俄案女律師 自曝是俄羅斯線民

2018-04-28 14:15世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

通俄案女律師 自曝是俄羅斯線民
通俄案女律師 自曝是俄羅斯線民
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2016年，以「俄羅斯政府律師」身分與川普競選團隊主管在紐約川普大樓見面的女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya），在27日播出的美國國家廣播公司（NBC）專訪中，一改先前堅稱與俄方政府並無關聯的說法，坦承她長期與俄羅斯檢察總長柴卡（Yuri Chaika）配合，是柴卡的情資消息來源。她說，自己不只是個律師，還是個線民。

透過英國八卦記者葛斯東（Rob Goldstone）牽線與安排，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）2016年6月9日在紐約川普大樓與維塞尼茨卡雅見面。在座人士還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）、前任川普競選團隊總幹事馬納福（Paul Manafort）等。

根據媒體報導，小唐納希望透過這次會面，取得有關民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓（Hilary Clinton）的負面資料。這場會晤後來成為特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄案」調查團隊的偵查重點。

對於外傳與俄羅斯政府關係密切，維塞尼茨卡雅過去數月以來始終鄭重否認。她在答覆媒體詢問時多次強調，並不是以外傳「俄羅斯官方代表」的身分與小唐納會面

然而，在27日播出的國家廣播公司專訪中，維塞尼茨卡雅說道：「我是個律師，我也是個線民。」

她表示，從2013年以來，就一直積極為俄羅斯檢察總長辦公室提供情資。

紐約時報報導，根據最新曝光的電子郵件通訊紀錄，維塞尼茨卡雅兩年前曾與俄羅斯司法部門配合，目的在於阻撓美國司法部對於一家俄羅斯企業的詐欺案調查。

紐約時報指出，對於記者詢問有關維塞尼茨卡雅的關聯，柴卡辦公室並未回應。

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