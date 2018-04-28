川普：期待「川金會」 考慮2個可能舉行地點

2018-04-28 04:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普27日表示，他將在未來幾周內與北韓領導人金正恩會面，考量的可能會面地點已經縮小範圍到2處；川普強調，不會重複過去政府的錯誤，直到北韓去核化前，將持續最大程度施壓。

對於外界擔憂金正恩可能玩弄美國，川普相當有信心地表示，現在美國有不同的領導人，「我們不會被玩弄的，好嗎？」

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩當地時間27日舉行峰會，雙方簽署板門店宣言，商定停止一切敵對行為，共同爭取在年內宣布結束戰爭狀態。

川普27日與德國總理梅克爾在白宮舉行聯合記者會，他致詞時恭賀南北韓舉行歷史性的峰會，也感謝梅克爾對於向北韓最大程度施壓動員的領導力。

川普說，他期待與金正恩會面，也希望有成效。

川普指出，美方尋求整個朝鮮半島和平、繁榮與和睦的未來，但不會重複過去政府的錯誤，最大程度施壓將持續到去核化發生。

至於川普是否與金正恩本人通過話，或是否計畫在「川金會」前通話，川普回應，「我不想評論此事。我們有很好的工作關係。」

川普說，過去政府早該處理北韓問題，不該留給他處理，但他會處理的，也正在好好處理。

川普指出，雙方現在正在安排會談，有2個可能地點，會盡快讓外界知道「川金會」舉行地。

在此之前，川普與梅克爾會談時，則被媒體問及如何確保金正恩不是企圖玩弄美國？川普說，不覺得金正恩在玩，也不認為金正恩曾對任何人如此熱情，因為他們想達成協議。

川普表示，他同意美國過去的確被玩弄，但現在有個不同類型的領導人，「我們不會被玩弄的，好嗎？我們希望能達成協議，如果不行，無妨。」