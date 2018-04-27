美公布「特別301報告」 陸續列「優先觀察名單」

2018-04-27 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）27日公布2018年「特別301報告」，審視美國貿易夥伴的智慧財產權保護政策與執法措施，中國大陸連續14年列入「優先觀察名單」，台灣則未被列入觀察名單。

USTR指出，中國大陸的智慧財產權問題包括強制技術轉移舉措，以及竊取營業秘密、網路盜版及仿冒產品出口等侵權行為。

貿易代表賴海哲透過新聞稿表示，這分報告向美國貿易夥伴傳遞明確的訊息，即保護美國人的智慧財產權是川普政府的優先任務。

「特別301報告」將需要關注的貿易夥伴分列「優先觀察名單」與「觀察名單」，中國大陸、印度、印尼、俄羅斯等12國被列入優先觀察名單，其中加拿大與哥倫比亞今年從觀察名單被「降級」列為「優先觀察名單」；泰國、越南、墨西哥等24國則被列入觀察名單。

報告指出，大陸未能落實加強智財權保護的承諾，雖然出現一些正面的發展，但外界仍擔憂智財權保護與執法，以及智財權相關市場准入障礙成為商業環境中的主要挑戰。

報告寫到，大陸需要接受有意義且深度的改革，因為它雖然對智財權的相關法律與監管進行了數年改革，但目前的結果令人失望。

美方並敦促包括大陸在內的貿易夥伴，在制定創新政策時，不要採取強制技術轉移等政策，並考量商業夥伴關係的重要性。

台灣2009年已自一般觀察名單中除名，但今年報告仍有幾處提到台灣，如美方建議部分國家需要有效遏止未經授權的拍攝行為，以及透過非法串流設備的盜版行為猖獗。此外，報告也提及台灣採取關鍵步驟加強保護營業祕密。