經濟解析／「金寅會」帶來希望，但現實仍須透過檢驗

2018-04-27 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



1980年代美國故總統雷根與前蘇聯談判裁減核武時，他曾引述一句俄國名言：「信任，但須驗證」。這句話也適用於南、北韓的「金寅會」。

南、北韓在聲明中宣示，將於今年內簽署終戰條約，並追求朝鮮半島「完全去核武化」，但這種場景過去也曾出現過。2007年南韓前總統盧武鉉就曾與北韓前領導人金正日舉行過峰會，當時文在寅還是盧武鉉的幕僚長。雙方曾達成協議，包括北韓凍結核武計畫，南韓提供北韓經濟援助，而且還提出兩韓簽署永久性和平協定的大綱。但這些突破事實上都缺乏基礎，最終以破局收場。

過去多次失敗的經驗，當然並不代表這次兩韓峰會就註定失敗；但任何明顯的成果，也應審慎以觀，且北韓承諾的任何讓步都應該接受驗證。 北韓目前面對經濟制裁的沈重壓力，非常可能再玩「誘餌調包」戰術；先承諾在核武方面有所讓步，以換取經濟援助，然後又再毀約。

不過基於新的戰略性考慮，這回有可能獲得優於以往的結果。因為美國總統川普高喊的戰爭論調，意味北韓現在可能有更多理由擔心故技重施的後果；而且5月將舉行「川金會」，也為外交解決創造新的可能性。

再者，金正恩仍是國際外交舞台的新角，他處理問題的方式有可能與金正日不同。北韓表面上似乎已準備做出新讓步。南韓表示北韓現在願意討論「完全」去核武化，也不再以美軍撤出朝鮮半島作為條件。

這些構想若真搬上桌面，都必須經過檢驗。以往經驗顯示，南韓不應該僅僅因為北韓承諾在核武問題上讓步，就立即提供經濟援助。要驗證北韓解除核武，其實非常困難；因為這需要外國機構來執行，但北韓一向不能容忍此事發生。

如何將分階段解除武裝與提供經濟援助掛鉤，也是一大挑戰；但雙方的任何協議要具有實質內容及可信度，這兩點都是關鍵所在。文在寅可以對此次峰會寄予厚望，但也應睜大眼睛。