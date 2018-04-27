親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會今登場
南北韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

經濟解析／「金寅會」帶來希望，但現實仍須透過檢驗

2018-04-27 21:26經濟日報 記者任中原╱即時報導

1980年代美國故總統雷根與前蘇聯談判裁減核武時，他曾引述一句俄國名言：「信任，但須驗證」。這句話也適用於南、北韓的「金寅會」。

南、北韓在聲明中宣示，將於今年內簽署終戰條約，並追求朝鮮半島「完全去核武化」，但這種場景過去也曾出現過。2007年南韓前總統盧武鉉就曾與北韓前領導人金正日舉行過峰會，當時文在寅還是盧武鉉的幕僚長。雙方曾達成協議，包括北韓凍結核武計畫，南韓提供北韓經濟援助，而且還提出兩韓簽署永久性和平協定的大綱。但這些突破事實上都缺乏基礎，最終以破局收場。

過去多次失敗的經驗，當然並不代表這次兩韓峰會就註定失敗；但任何明顯的成果，也應審慎以觀，且北韓承諾的任何讓步都應該接受驗證。 北韓目前面對經濟制裁的沈重壓力，非常可能再玩「誘餌調包」戰術；先承諾在核武方面有所讓步，以換取經濟援助，然後又再毀約。

不過基於新的戰略性考慮，這回有可能獲得優於以往的結果。因為美國總統川普高喊的戰爭論調，意味北韓現在可能有更多理由擔心故技重施的後果；而且5月將舉行「川金會」，也為外交解決創造新的可能性。

再者，金正恩仍是國際外交舞台的新角，他處理問題的方式有可能與金正日不同。北韓表面上似乎已準備做出新讓步。南韓表示北韓現在願意討論「完全」去核武化，也不再以美軍撤出朝鮮半島作為條件。

這些構想若真搬上桌面，都必須經過檢驗。以往經驗顯示，南韓不應該僅僅因為北韓承諾在核武問題上讓步，就立即提供經濟援助。要驗證北韓解除核武，其實非常困難；因為這需要外國機構來執行，但北韓一向不能容忍此事發生。

如何將分階段解除武裝與提供經濟援助掛鉤，也是一大挑戰；但雙方的任何協議要具有實質內容及可信度，這兩點都是關鍵所在。文在寅可以對此次峰會寄予厚望，但也應睜大眼睛。

北韓核武南韓
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

美新任國務卿抵歐 與盟國商討安全問題

2018-04-27 21:48

梅克爾訪美任務艱 不持幻想但抱希望

2018-04-27 18:51

出生4天後 英國小王子取名路易士

2018-04-27 18:42

杜特蒂民意信任度下滑 但評價仍佳

2018-04-27 15:48

川金會若談成北韓去核 美國總統換人做也不怕

2018-04-27 11:43

墨西哥的「民粹吸票術」？從大獨裁者到民粹政黨

2018-04-27 10:11

川普稱北韓逕棄核武 自豪還沒開口對方就妥協

2018-04-27 10:08

美國務卿蓬佩奧上任 旋即出訪歐洲中東

2018-04-27 09:24

川金會前 美已故大學生父母告北韓刑求謀殺

2018-04-27 08:47

華府仍評估伊朗核子協定 伊朗：想改變門兒都沒有

2018-04-27 08:06

美國白宮公布 金正恩、龐培歐會面握手照

2018-04-27 04:30

龐培歐宣誓就任美國務卿 火速出訪參與北約外長會議

2018-04-27 03:11

川普敲定7月13日訪英 抗議人士等著他

2018-04-27 02:18

英國小王子命名 澳洲外交官自薦亞歷山大

2018-04-26 22:39

川普：川金會有3~4個日期 5地點考慮中

2018-04-26 21:30

穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被求刑一年

2018-04-26 19:19

馬克宏：見達賴喇嘛 會引發法中危機

2018-04-26 19:13

影／金正恩為大陸旅遊團死者送行

2018-04-26 18:06

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

不斷更新／南北韓峰會 文在寅金正恩共植和平之樹

2018-04-27 15:00

整理包／共同聲明：終止一切敵對行為 文金會8大重點一次看

2018-04-27 17:05

襪子都被吃掉了！她拆開洗衣機後發現驚人真相

2018-04-26 22:01

兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

2018-04-27 17:12

金正恩文在寅在分界線跑來跑去 全因金正恩說這句話

2018-04-27 11:31

金正恩搭賓士回北韓午餐 隨扈慢跑一路護送

2018-04-27 11:28

花11年才越過分界線 金正恩感嘆「為什麼如此難？」

2018-04-27 11:09

金正恩胞妹金與正 變身貼身小助理

2018-04-27 14:11

脫衣舞孃跟顧客變「麻吉」 繼承台幣662萬遺產

2018-04-27 10:36

金正恩會文在寅寒暄：我帶了好吃的冷麵

2018-04-27 09:34

平壤冷麵一夕爆紅 金正恩伴手餐做法大公開

2018-04-27 13:32

南北韓峰會 學者解析：和平議題不會觸及太多

2018-04-27 10:11

「金正恩同志」帶文在寅踏上故土 青瓦台：事前沒規劃

2018-04-27 13:08

從26%到47%的驚人差距 台灣為什麼遠不及南韓？

2018-04-27 10:07

金正恩抵板門店 與文在寅握手

2018-04-27 08:33

李雪主抵板門店 兩韓第一夫人首次會面

2018-04-27 18:09

北韓第一夫人李雪主 峰會壓軸最吸睛

2018-04-27 14:36

金正恩會文在寅 三度提到今後將「掏心掏肺」

2018-04-27 10:41

文金峰會下半場 12錦衣衛護駕最搶鏡

2018-04-27 17:32

金正恩自備萬寶龍筆簽名 與東西德統一時用同款筆

2018-04-27 16:15

遭FBI調查！華為裁員 估年底撤出美國

2018-04-27 00:28

「想做正常國家」金正恩棄核真理由是…安全感？

2018-04-27 14:27

金正恩幽默調侃飛彈試驗 讓文在寅養成早起的習慣

2018-04-27 12:40

金正恩離開平壤 赴板門店參加兩韓峰會

2018-04-27 06:26

金正恩文在寅微笑握手 互跨北緯38度線

2018-04-27 10:06

脫北者之子文在寅 想帶母親回北韓

2018-04-27 14:10

金正恩臨時加碼 邀文在寅跨界短暫進入北韓

2018-04-27 11:59

峰會帶動北韓冷麵熱潮 首爾民眾排長龍嚐鮮

2018-04-27 13:25

兩韓高峰會 挑禮物是大學問

2018-04-27 11:52

文在寅金正恩會面熱情「牽手」 南韓記者笑聲歡慶

2018-04-27 11:02

美最大3C零售商百思買 停售中國中興手機

2018-04-26 22:14

菲官員視察政府工程 木橋坍塌全墜海

2018-04-26 22:30

影／「文金會」趣味場面 花童、北韓攝影成話題

2018-04-27 17:35

美科技股隨財報驚喜強彈 道瓊漲238點

2018-04-27 06:04

天才老爹柯斯比性攻擊罪成立 恐將關到老死獄中

2018-04-27 04:08

和平、繁榮、統一：兩韓峰會板門店宣言全文

2018-04-27 18:49

川普首度承認 律師代表處理與色情女星交易

2018-04-27 06:50

南北韓峰會明登場 南韓人爭睹歷史一刻

2018-04-26 22:33

美國白宮公布 金正恩、龐培歐會面握手照

2018-04-27 04:30

【即時短評】兩韓攜手跨越38度線 兩岸卻斷了線

2018-04-27 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top