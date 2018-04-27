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【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

美國務卿蓬佩奧上任 旋即出訪歐洲中東

2018-04-27 09:24中央社 華盛頓26日綜合外電報導

美國新國務卿蓬佩奧。法新社
美國新國務卿蓬佩奧。法新社
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前美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧今天宣誓就任國務卿，使民主黨以他形象過於強硬為由的封殺功虧一簣。擁有總統川普的大力支持，蓬佩奧立即著手出訪歐洲與中東的任務。

法新社報導，儘管民主黨警告蓬佩奧（Mike Pompeo）會為川普好鬥的外交政策火上加油，但現年54歲、畢業自西點軍校並曾任國會議員的蓬佩奧仍克服民主黨的強力反對，並在白宮由最高法院法官阿利托（Samuel Alito）監誓就職。

國務院隨後馬上宣布蓬佩奧將率美國代表團赴布魯塞爾，參加明天北大西洋公約組織（NATO）外長會議，然後將分別停留以色列、約旦、沙烏地阿拉伯。國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，停留點的選擇，反映他們「做為關鍵盟邦與區域夥伴的重要性」。

川普對蓬佩奧就任國務卿發表聲明說：「能有邁克（蓬佩奧名字）這樣才華、幹勁與智慧充沛的愛國者帶領國務院，將是我國當前處在歷史性關鍵時刻一項無與倫比的資產。他會一直將美國利益擺在第一位，我對他充分信任及支持。」

蓬佩奧是取代提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿。曾任石油公司執行長的提勒森，經過一年來因外交方向及國務院內混亂而與白宮間的緊張關係後，今年3月被川普開除。

提勒森被視為川普政府裡的溫和派，而蓬佩奧則被視為鷹派，將與新任白宮國家安全顧問波頓（JohnBolton）一同支持川普在世界舞台的好鬥姿態。

但在參議院外交委員會的任命審查期間，儘管蓬佩奧誓言要讓國務院「再次昂首闊步」，他仍堅稱焦點會擺在以外交解決方式來處理問題。

蓬佩奧在3月底密赴平壤與北韓領導人金正恩會面，討論最早可望在5月登場的歷史性兩國元首峰會。白宮今天也公布蓬佩奧與金正恩會面的照片，凸顯蓬佩奧在北韓關係的關鍵角色，也彰顯他能在就任國務卿後駕輕就熟。

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