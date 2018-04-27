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川普敲定7月13日訪英 抗議人士等著他

2018-04-27 02:18中央社 倫敦26日專電

美國總統川普確定將在7月13日訪問英國。 美聯社
美國總統川普確定將在7月13日訪問英國。 美聯社
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美國總統川普終於敲定將在7月13日星期五訪問英國，但這次訪問並非英國首相梅伊（Theresa May）邀請的「國是訪問」等級，而抗議者已經磨刀霍霍。

梅伊去年訪美時，曾代表英國女王伊麗莎白二世對川普提出國是訪問邀請。不過川普上任後提出旅行禁令，之後又在推特轉貼英國極右派團體「英國優先」的反伊斯蘭影片，都讓英國掀起反對川普訪英聲浪，連署拒絕川普訪英的人數突破186萬人。

多名英國政治人物也都曾公開喊話表明不歡迎川普。國會下議院議長貝爾考（John Bercow）就曾表示，不贊成川普訪英期間到國會演說。

今年2月，一度曾傳出川普計劃訪英，替新的美國駐英國大使館揭幕，但川普隨後在推特上說，他因為不滿新館的地點與成本過高，取消訪英。

在經歷多次傳言後，美國白宮和唐寧街今天終於宣布川普的訪問時間將在7月13日，雖然並非國是訪問等級，但英國廣播公司（BBC）表示，根據了解，梅伊對川普的邀請仍然作數，這代表川普之後仍然有可能再來一次國是訪問。

唐寧街表示，川普屆時將與梅伊舉行雙邊會談。

7月13日剛好在北大西洋公約組織（NATO）高峰會之後，川普和梅伊預料都會前往布魯塞爾參加7月11、12日的會議。

BBC指出，唐寧街和白宮原本計畫要共同發布川普訪英的消息，但川普的發言人桑德斯（Sarah Sanders）顯然嘴快一些。

聽到川普確定訪英，反對人士也開始動員。國際特赦組織（Amnesty International）英國分部主管艾倫（Kate Allen）表示：「當川普抵達英國時，我們和數千反對人士絕對會讓我們的聲音被聽見。」

臉書上早已成立「抗議川普訪問」（ProtestTrump's visit）活動，由「阻止川普」（Stop Trump）和「衛報」（Guardian）專欄作家瓊斯（Owen Jones）發起，目前有8.4萬人對活動感興趣，2.9萬人表態要參加。

川普訪英日期確定後，「抗議川普訪問」的活動日期已經從「未定」迅速改正為7月13、14日，呼籲抗議者一同走上街頭。

川普英國梅伊
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