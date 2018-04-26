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川普：川金會有3~4個日期 5地點考慮中

2018-04-26 21:30中央社 華盛頓26日綜合外電報導

金正恩與川普。（路透）
金正恩與川普。（路透）
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美國總統川普今天表示，關於他和北韓領導人金正恩即將舉行的劃時代高峰會，共有3~4個可能的日期正在考慮中。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）上說：「我們必須作決定，一共有3─4個可能日期，5個可能會談地點，我們會逐步縮小範圍。」

川普先前說過，外界多所期待的川金會將在5月或6月初舉行，也就是在明天兩韓峰會過後的數週之內。

川普北韓金正恩
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