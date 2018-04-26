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韓美鷂鷹聯合軍演 今天落幕

2018-04-26 21:37中央社 首爾26日電

南韓軍方今天表示，代號「鷂鷹」的韓美聯合軍事演習將於今天結束，僅有一小部分演習持續到明日凌晨；另外，代號「關鍵決斷」的韓美聯合軍演明天會暫停。

南韓總統文在寅和北韓國務委員長金正恩將於27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行高峰會，金正恩將於明天上午跨越北緯38度線踏上南韓土地。

南韓聯合新聞通訊社報導，鷂鷹（Foal Eagle）韓美聯合軍演於1日啟動。有分析表示，在南北韓高峰會前一天韓美軍方結束聯合軍演，營造會談的和平氣氛。

報導說，鷂鷹是動用實際兵力和裝備的野外訓練演習（FTX），今年有1萬1500名美軍和30萬名南韓官兵參加。

這次軍演的高潮是1日至8日韓美兩國海軍和陸戰隊在慶尚北道浦項港附近實施的「雙龍」聯合登陸演習。美國海軍派出兩棲攻擊艦「黃蜂」號（LHD-1）和「好人理查德」號（LHD-6）。

報導說，「黃蜂」號搭載F-35B匿蹤戰機參演，但因天氣惡化，未能出動匿蹤戰機掩護登陸。

與往年不同，韓美軍方今年未對外公開實際演習場面。有分析認為，這是考慮到南北韓、北韓美國高峰會談在即，為了避免刺激北韓。

另外，韓美軍方將於27日暫停代號「關鍵決斷」（Key Resolve）的韓美聯合軍演，這是在假設北韓襲擊南韓的情況下，用電腦模擬等方式進行的聯合指揮所演習。

關鍵決斷分前後兩部分進行，前半部演習是在假設北韓襲擊南韓的情況下進行的韓美聯合防禦演練，後半部則演練韓美攜手反攻。

報導說，南韓軍方人士表示，韓美軍方一致認為前半部演習取得預期成果，並決定今日結束演習。

韓美軍方將於28日對前半部演習成果進行評估，30日起進行後半部演習，舉行南北韓高峰會談的27日暫停演習。軍方相關負責人強調，參演兵力將在會談當天就地待命，保持戒備態勢。

南韓國防部於23日零時起停止在軍事分界線一帶對北韓的擴音心戰喊話。北韓人民軍也已分階段停止在前線對南韓的擴音心戰喊話。

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