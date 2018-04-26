日小學生海嘯罹難 二審判政府賠14億日圓

2018-04-26 17:51 中央社 東京26日專電



2011年3月11日東日本大地震引發海嘯，造成宮城縣石卷市大川小學數十名學童罹難，仙台高等法院今天二審判決，石卷市與宮城縣政府應賠償14億3000多萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，大川小學在當年海嘯共有74名學童及10名教職員罹難，其中23名學童家屬提出告訴，要求石卷市與宮城縣政府賠償23億日圓（約新台幣6億2500萬元）。

仙台地方法院2016年10月一審判決認為，如果可以提前避難，就可以避免學童罹難，因此在避難方面的確有過失，要求石卷市與宮城縣政府須賠償罹難學童家屬共14億2000多萬日圓。

此案上訴到二審法庭，原告與被告針對事前能否預測海嘯侵襲，及小學在事前的防災對策是否適當，多有爭論。

「朝日新聞」報導，一審判決表示，311地震當天，學童在老師引導下，從地震發生時起在校園內待命了約50分鐘。原先想去靠近堤防的稍高處避難，但還來不及就遭遇海嘯侵襲。

一審判決不認為石卷市政府在事前防災體制有過失，但老師可以在海嘯侵襲前7分鐘預見海嘯來襲，只要帶著學童步行約2分鐘就能到後山避難，因此認為老師們有過失。

NHK報導說，仙台高等法院主審法官小川浩今天說，在地震發生之前，其實是能預測海嘯會侵襲學校，校方在危機管理手冊中有明定避難場所及避難路線的義務，卻沒有相關說明，顯然怠忽職責。

相較於一審法官認為此案在避難時有過失，二審法官則認為在震災前的防災對策就不周全。

因此，二審判決要求石卷市與宮城縣政府，須賠償遺屬14億3000多萬日圓，比一審判決的賠償金額多1000多萬日圓。

遺屬律師團表示，有關地震引發海嘯的判決，認為地震發生前的防災對策不周全而要求賠償的判決，此案為首例。

二審判決宣判後，許多學童遺屬在法院大廳相擁而泣。

罹難學童家屬今野浩行說，對於來自各界的協助乃至於獲得今天的判決結果，表達感謝之意；判決結果代表法院同意此案有組織性的責任，不只當時在現場的老師，包括學校校長及石卷市教育委員會都有責任，希望判決能有助於未來的防災工作。