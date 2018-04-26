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兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

426長灘島封鎖令：鐵腕杜特蒂的「暴走土改」？

俄羅斯辦世足賽 稱可振興經濟達近9140億元

2018-04-26 09:28聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，俄羅斯負責2018年世界盃足球賽的主辦單位25日發布一份新報告指出，今年夏天主辦世足賽，可為俄國帶來近310億美元（約台幣億9140億元）的經濟效益。

報告評估，可在2013年至2023年10年間，提振俄羅斯國內生產毛額約1.62兆盧比（260億美元）至1.92兆盧布（308億美元）。

主要是旅遊觀光業的成長，加上大規模營建開支，還有政府投資等連鎖反應。該報告甚至表示，世足賽將鼓勵俄羅斯人增加運動，可因此少請病假。

俄羅斯宣稱，今年夏天主辦世足賽可帶來近310億美元經濟效益。圖為2014年世足賽...
俄羅斯宣稱，今年夏天主辦世足賽可帶來近310億美元經濟效益。圖為2014年世足賽德國隊奪冠檔案照。路透
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俄羅斯足球
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