俄羅斯辦世足賽 稱可振興經濟達近9140億元

2018-04-26 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，俄羅斯負責2018年世界盃足球賽的主辦單位25日發布一份新報告指出，今年夏天主辦世足賽，可為俄國帶來近310億美元（約台幣億9140億元）的經濟效益。

報告評估，可在2013年至2023年10年間，提振俄羅斯國內生產毛額約1.62兆盧比（260億美元）至1.92兆盧布（308億美元）。