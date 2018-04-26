親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

426長灘島封鎖令：鐵腕杜特蒂的「暴走土改」？

影／文金會、川金會後 未來還有什麼重大會談將登場？

2018-04-26 09:27聯合報 記者陳祐元╱即時報導

北韓自年初釋出和解訊息後，帶動整個朝鮮半島情勢轉變，最高領導人金正恩逐漸躍上國際外交舞台，未來東北亞地區圍繞著北韓議題，可能還有多場重要高峰會將登場，不過一切能否順利進行，關鍵就在於兩韓高峰會。

南韓媒體認為，如果「文金會」圓滿成功，不但能為接下來的「川金會」打下良好基礎，未來金正恩和日本首相安倍晉三的「安金會」，或與俄國總統普亭的「普金會」，甚至是重啟六方會談都有可能發生。

兩韓高峰會將在27日登場，專家預測若是進展順利，南北韓未來將有開不完的會。美聯社
兩韓高峰會將在27日登場，專家預測若是進展順利，南北韓未來將有開不完的會。美聯社
分享

北韓金正恩安倍晉三
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

兩韓高峰會 六大看點

2018-04-26 07:44

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

影／兩韓峰會回顧 金大中、盧武鉉都曾締造歷史

2018-04-26 09:29

要去板門店得簽生死狀！神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24

南北韓峰會明登場 可能敲定DMZ階段撤軍計畫

2018-04-26 09:00

和平之家擺設大公開 處處釋放期待統一的訊息

2018-04-26 08:22

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

兩韓峰會在即 朝鮮半島推和解…但民眾不信金正恩

2018-04-26 00:07

兩韓峰會在即 川普：金正恩開放且可敬

2018-04-26 00:05

兩韓峰會擬設聯絡辦事處 最可能設在板門店

2018-04-26 00:05

兩韓峰會期間 金正恩將檢閱南韓軍儀仗隊

2018-04-26 00:02

南韓政治兩極化 文在寅為和平冒險一搏

2018-04-25 23:38

兩韓和解 南韓人支持統一比率大幅攀升

2018-04-25 23:32

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

南北韓峰會媒體中心公開 5G科技直播

2018-04-25 19:24

影／兩韓峰會在即 南韓公布「文金會」宴客細節

2018-04-25 17:50

影／兩韓峰會在即 南韓人盼務實民間交流

2018-04-25 16:01

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18

不再稱小火箭人！川普讚金正恩：開放且可敬

2018-04-25 14:29

兩韓峰會 擬討論「常設辦事處」

2018-04-25 14:27

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59

北韓人民不知南北韓峰會 追問「南韓會給我們米嗎？」

2018-04-25 12:28

韓媒：川金會可能在蒙古或新加坡舉行

2018-04-25 12:23

南北韓峰會後 文在寅將熱線川普並擬訪美當面報告

2018-04-25 11:49

南北韓高峰會 中國北韓關係乍暖還寒

2018-04-25 11:40

南北韓峰會菜色又見「反日」菜單 日本再度抗議

2018-04-25 11:37

兩韓可一起工作了？文金會討論設「兩韓常設辦事處」

2018-04-25 11:06

川普誇金正恩開明 稱很快舉行「川金會」

2018-04-25 04:17
看更多

熱門文章

58部性愛影片流出 新加坡男網紅挨批星國冠希

2018-04-25 12:31

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

別再亂丟舊行李箱了！ 日本機場要開徵「處理費」

2018-04-25 10:27

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

邱彰預測孫安佐快可回家 將不會有任何犯罪紀錄

2018-04-26 03:16

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59

川普找到失散多年妹妹？ 西班牙鄉下大媽激似川普爆紅

2018-04-26 08:28

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

不科學！ 凱特產後7小時美美亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

蘋果市值 五天蒸發八百億美元

2018-04-25 23:44

疑加拿大男子槍殺部落巫醫 村民綁頸拖行凌虐至死

2018-04-25 12:02

「我不殺你」 多倫多華裔警員冷靜伏兇獲盛讚

2018-04-26 01:35

北韓人民不知南北韓峰會 追問「南韓會給我們米嗎？」

2018-04-25 12:28

美商務部長：大陸「2025」計畫很可怕

2018-04-25 14:25

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

威廉、凱特第三胎報到 兄姐太耀眼 很多「老三」都自卑過？

2018-04-25 12:00

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

美七旬前警察落網 疑為數十年前「金州殺手」

2018-04-26 04:20

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

影／北韓中國邊防鬆散 鴨綠江畔有人淘金

2018-04-26 08:29

南北韓峰會菜色又見「反日」菜單 日本再度抗議

2018-04-25 11:37

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

看好企業財報 道瓊止住五連跌

2018-04-26 06:11

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

吉卜力樂園2022年開幕 將再現霍爾的移動城堡

2018-04-25 12:48

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

孫安佐出庭 律師有信心撤持有武器罪

2018-04-26 06:11

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

美債殖利率衝破3% 全球景氣近峰頂？

2018-04-25 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top