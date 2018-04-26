兩韓高峰會六大看點

2018-04-26 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩預定明天（27日）舉行韓戰後兩韓之間第三次高峰會，這次峰會受到全球矚目，因為接下來在5月底或6月初，金正恩將與美國總統川普舉行兩國史上首次領袖高峰會。這次兩韓峰會的口號為「和平，一個新的起點」，預料將在晚宴後宣布聯合聲明，這次歷史性峰會將談出麼結果，全球都在看，以下為幾大看點：

1.宣傳秀：吸引2850位記者登記採訪，雙方同意從兩位領袖握手開始直播部分峰會內容，北韓並同意在金正恩徒步進入位在停戰村板門店南韓一側的「和平之家」會場前，南韓採訪團就可以進入北韓採訪，屆時金正恩將留下北韓領導人首次踏上南韓土地的歷史鏡頭。

2.會場佈置有學問：南韓從3月開始重新裝修1989年建成的和平之家，主要會議室放了一張新的橢圓會議桌，中間直徑2018毫米，象徵2018年歷史性高峰會。牆上還掛了北韓金剛山風景畫。

3.吃什麼很講究：晚宴菜單有韓式瑞士馬鈴薯餅，向金正恩在瑞士留學的童年致意；香烤多利魚，文在寅年輕時在釜山很愛吃這道菜；現做平壤冷麵，北韓玉流館主廚將帶著製麵機親赴板門店北韓一側的「統一閣」製作冷麵；南韓全羅南道新安郡的黃姑魚海參水餃，因為率先開啟兩韓峰會的南韓已故總統金大中在新安郡出生；峰下村的鴨田米飯，參加第二次兩韓峰會的南韓已故總統盧武鉉卸任後回鄉務農，在峰下村種植推廣鴨田米。

4.有誰參加：文在寅有六位高官陪同，包括秘書室長任鍾晳、國家安保室長鄭義溶、國家情報院長徐薰、統一部長趙明均、國防部長宋永武與外交部長康京和。北韓出席名單未公布，北韓祖國和平統一委員會委員長李善權、金正恩的胞妹金與正、北韓名義上的國家元首金永南都是可能人選。有人揣測北韓第一夫人李雪主也會出席。

5.談什麼：兩韓敲定三大議題，包括朝鮮半島無核化、建立朝鮮半島永久和平及改善兩韓關係。

6.可能的會談成果：南韓曾表示有意在會後的聯合聲明發表終戰宣言，宣布韓戰結束，但可能有變數。1950-53年的韓戰後，由美國領導的聯合國部隊、北韓軍方和大陸軍方簽了停戰協定，但未簽和平條約，因此兩韓仍處於戰爭狀態。一名南韓高官24日表示，峰會將討論以和平條約取代停戰協定的方案，但宣布戰爭結束必須與北韓去核化綁在一起，北韓去核化若沒有進展，就討論如何建立永久和平不切實際，因此可能會分階段追求朝鮮半島的永久和平。