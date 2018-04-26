報告：莫迪民族主義 使印度新聞自由下滑

2018-04-26 04:23 中央社 新德里25日專電



印度總理莫迪。 美聯社 分享 facebook

無國界記者組織（RSF）今天公布2018年全球新聞自由指數（2018 World Press Freedom Index）排名，印度的排名下降兩名到138名，RSF指責名次下滑是由於「莫迪的民族主義」。

無國界記者組織以「來自莫迪民族主義的致命威脅」為標題，在排名報告中描述印度2018年全球新聞自由指數從136名滑落到138名的理由。

這份報告指出，隨著印度教民族主義者試圖從全國辯論中肅清所有「反國家」思想的表現形式，媒體和記者出現愈來愈多自我審查，記者也愈來愈成為最激進民族主義者網路中傷的目標，這些激進者不但詆毀記者，還威脅對記者採行身體報復。

報告說，印度在2017年至少有3名記者因為他們的工作而遇害，包括印度知名女記者兼社會運動家藍克希（Gauri Lankesh）。

此外，報告表示，印度還有另外3名記者，在2018年3月因他們的專業活動而被殺害。

Zee News引述報告指控，針對記者的網路仇恨言論被分享與擴大，通常都是由印度總理莫迪支持的網軍（troll armies）進行。

報告指出，印度一些記者因過度批評政府，遭一些檢察官根據刑法第124a條煽動叛亂罪起訴，以作為報復。雖然迄今沒有任何一名記者被依煽動叛亂罪定罪，但這種威脅助長記者在報導時自我審查。

這份報告說，被印度政府認定敏感的地區，如克什米爾，新聞採訪變得非常困難。外國記者常常被禁止進入這些地區，而且當地網路服務經常被中斷。

報告指控，在沒有遭拘留的狀況下，為當地媒體工作的克什米爾記者，經常在政府默認下成為士兵施暴的對象。

印度總理莫迪出身激進印度教右翼組織「民族志工組織」（RSS），和莫迪所屬印度人民黨（BJP），經常被批評為推動印度所有公民都信仰印度教的主張，假藉宗教和愛國民族主義，對異教徒和批評他們的自由派社運家、記者等施以言語和肢體暴力。