親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

越星總理會 談兩國合作關係與南海問題

2018-04-26 00:19中央社 河內25日電

新加坡總理李顯龍（右）25日在新加坡會見越南總理阮春福。 新華社
新加坡總理李顯龍（右）25日在新加坡會見越南總理阮春福。 新華社
分享
越南總理阮春福今天與新加坡總理李顯龍舉行會談。雙方同意進一步深化兩國經貿等領域合作關係，高度肯定東協對區域的核心作用，以及強調維護南海航海與航空自由的重要性。

越通社新聞網站報導，李顯龍今天在新加坡總統府隆重舉行歡迎阮春福與越南高級代表團到訪的儀式，雙方隨後舉行會談。

報導指出，雙方在會中對兩國關係近期所取得的進展表示滿意，尤其是兩國建立戰略夥伴關係5年以來的迅速發展趨勢。

雙方同意維持兩國政治互信關係，加強兩國各級代表團互訪，加強兩國國防、安全與經貿等領域合作，共同解決區域共同安全挑戰，包括海盜、恐怖主義、航海安全、網路安全與高科技犯罪等。

雙方就共同關注的國際和地區戰略問題交換意見，承諾在東南亞國家協會（ASEAN）、亞太經合會議（APEC）與聯合國等區域和國際論壇上加強合作。

阮春福表示，越南支持並願意與新加坡配合，強化東協的團結，促進東協對區域發揮核心作用，朝向建設堅韌、團結與創新的東協。

報導說，雙方也強調維護區域和平與穩定及南海航海與航空自由的重要性，各方不要使用武力或武力威脅，充分尊重外交與法律程序，在1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上，和平解決爭端。

雙方同意，各方應全面且有效落實「南海共同行為宣言」（DOC），同時努力推進「南海行為準則」（COC）。

南海東協越南
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

美若退出核子協定 伊朗威脅重啟核計畫

2018-04-25 14:38

影／墨國歹徒掏槍搶超商 秒被牛仔大叔馴服

2018-04-25 14:38

影／親臉打招呼、幫撥頭皮屑 川普馬克宏大秀兄弟情

2018-04-25 13:51

希望之黨與民進黨合併為國民黨 小池表示遺憾

2018-04-25 13:20

又解散國會？自民黨幹部：是內閣選項之一

2018-04-25 13:12

搭公務車練瑜珈按摩 日文科大臣致歉

2018-04-25 12:27

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

川普馬克宏好麻吉 梅蘭尼亞大白帽也搶鏡

2018-04-25 12:01

俄警告：美把全球納入飛彈防禦保護傘 世界更危險

2018-04-25 11:29

約翰尼斯堡小型暴動 僑委會：僑胞目前都平安

2018-04-25 11:17

馬克宏還我牛！動搖法國的農業大改革

2018-04-25 10:52

美法籲簽新伊朗核協議 川普：需奠定堅實基礎

2018-04-25 10:38

川普不反對重談伊朗核協定 可能暫時不退出了

2018-04-25 09:29

馬克宏訪美2考驗 全看川普臉色

2018-04-25 00:14

莫迪：尊重女兒 家庭應教育兒子負責

2018-04-24 23:42

凱特和威廉養得起三個小孩 多數英國年輕人卻不能

2018-04-24 22:58

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

58部性愛影片流出 新加坡男網紅挨批星國冠希

2018-04-25 12:31

道瓊指數5連跌 一年來首見

2018-04-25 04:55

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

iPhone X賣得好不好 這調查露玄機

2018-04-25 08:50

別再亂丟舊行李箱了！ 日本機場要開徵「處理費」

2018-04-25 10:27

中興遭美封殺 美國供應商反成重災戶

2018-04-25 09:46

孫安佐預審庭將如期召開 傳律師主張拋棄聽證

2018-04-25 08:45

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

疑加拿大男子槍殺部落巫醫 村民綁頸拖行凌虐至死

2018-04-25 12:02

美媒：川普政府擬提名哈里斯任駐南韓大使

2018-04-25 04:42

中國望主導全球科技 美商務部長：剉咧等

2018-04-25 08:53

北韓人民不知南北韓峰會 追問「南韓會給我們米嗎？」

2018-04-25 12:28

道瓊指數重挫逾400點 科技、工業股拖累大盤

2018-04-25 07:41

美商務部長：大陸「2025」計畫很可怕

2018-04-25 14:25

庫許納父親：政治對立讓家族房地產事業遭拖累

2018-04-25 04:35

美中展開貿易談判 川普：財長米努勤即將訪陸

2018-04-25 03:19

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

威廉、凱特第三胎報到 兄姐太耀眼 很多「老三」都自卑過？

2018-04-25 12:00

南北韓峰會菜色又見「反日」菜單 日本再度抗議

2018-04-25 11:37

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

美F-16C戰鬥機墜毀 飛行員及時彈射

2018-04-25 09:55

凱特產後7小時亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

川普：美中很有可能達成貿易協議

2018-04-25 06:55

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

吉卜力樂園2022年開幕 將再現霍爾的移動城堡

2018-04-25 12:48

升息引憂 美股午後大跌 道瓊跌逾2％

2018-04-25 02:50

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

福斯擬豪擲逾5千億 搶攻陸電動車市場

2018-04-25 09:22

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45

川普誇金正恩開明 稱很快舉行「川金會」

2018-04-25 04:17

影／加國駕車撞人嫌犯「非自願單身」仇女疑為殺人動機

2018-04-25 13:28

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top