親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

RSF：仇視記者現象增加 傷害民主

2018-04-25 18:03中央社 巴黎25日專電

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在報告中示警，記者與媒體遭受越來越多敵意，政治領袖公開慫恿大眾仇視媒體，已威脅到民主。

總部位於巴黎的無國界記者組織（RSF）評比180個國家，今天公布年度新聞自由指數排名，台灣為第42名，比去年進步3個名次。

無國界記者組織過去一年觀察到，政治領袖對媒體的仇視已不限於土耳其、埃及等獨裁國家；在這些獨裁國家，記者不時被指控涉及恐怖主義，不向政治領袖效忠的記者，會被專斷地送入監獄。

但現在，愈來愈多以民主方式選出的領袖也視媒體為敵人、而非民主基礎的一部分，例如美國在總統川普（Donald Trump）治理下，今年跌落2個名次，排在第45名，川普曾公開稱記者為「人民之敵」，一樣的詞語，前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）也用過。

此外，無國界記者組織針對記者遭受的暴力現象表達憂心，例如菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不僅持續羞辱記者，還警告「記者也不能免於被暗殺」。在印度的社群網站，以記者為標靶的仇恨言論廣泛，常來自親近總理莫迪（Narendra Modi）的「網軍」；在這些國家，去年至少有4名記者被槍殺。

即使在新聞相對自由的歐洲，政客針對媒體的口頭暴力現象也在增加，例如捷克總統齊曼（Milos Zeman）在記者會中拿出一把假槍，槍上寫著「給記者」；在斯洛伐克，總理費科（Robert Fico）稱記者為「下流的反斯洛伐克妓女」和「愚蠢的土狼」，還有記者庫奇亞克（Jan Kuciak）去年在家被槍殺身亡。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（ChristopheDeloire）說，「宣洩對記者的仇恨，是對民主最糟的威脅之一」，政治領袖煽動對記者的反感，要負很大的責任，因為他們傷害了公民以事實為基礎來辯論的概念，如今，爭論新聞的正當性，有如在玩極度危險的政治之火。

無國界記者斯洛伐克川普
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

影／兩韓峰會在即 南韓公布「文金會」宴客細節

2018-04-25 17:50

美若退出核子協定 伊朗威脅重啟核計畫

2018-04-25 14:38

影／墨國歹徒掏槍搶超商 秒被牛仔大叔馴服

2018-04-25 14:38

影／親臉打招呼、幫撥頭皮屑 川普馬克宏大秀兄弟情

2018-04-25 13:51

希望之黨與民進黨合併為國民黨 小池表示遺憾

2018-04-25 13:20

又解散國會？自民黨幹部：是內閣選項之一

2018-04-25 13:12

搭公務車練瑜珈按摩 日文科大臣致歉

2018-04-25 12:27

川普馬克宏好麻吉 梅蘭尼亞大白帽也搶鏡

2018-04-25 12:01

俄警告：美把全球納入飛彈防禦保護傘 世界更危險

2018-04-25 11:29

約翰尼斯堡小型暴動 僑委會：僑胞目前都平安

2018-04-25 11:17

馬克宏還我牛！動搖法國的農業大改革

2018-04-25 10:52

美法籲簽新伊朗核協議 川普：需奠定堅實基礎

2018-04-25 10:38

川普不反對重談伊朗核協定 可能暫時不退出了

2018-04-25 09:29

馬克宏訪美2考驗 全看川普臉色

2018-04-25 00:14

莫迪：尊重女兒 家庭應教育兒子負責

2018-04-24 23:42

凱特和威廉養得起三個小孩 多數英國年輕人卻不能

2018-04-24 22:58

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

煽動民眾抗議台塑 越南異議人士二審判14年

2018-04-24 21:54

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

李顯龍改組內閣 可能接班人任貿易部長

2018-04-24 20:15

土耳其東南部傳5.2地震 13傷

2018-04-24 15:46

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

美債殖利率站上「3％」整數關卡 2014年來首見

2018-04-24 21:58

58部性愛影片流出 新加坡男網紅挨批星國冠希

2018-04-25 12:31

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37

道瓊指數5連跌 一年來首見

2018-04-25 04:55

iPhone X賣得好不好 這調查露玄機

2018-04-25 08:50

中興遭美封殺 美國供應商反成重災戶

2018-04-25 09:46

別再亂丟舊行李箱了！ 日本機場要開徵「處理費」

2018-04-25 10:27

美債殖利率衝破3％ 美元看升

2018-04-25 01:24

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

孫安佐預審庭將如期召開 傳律師主張拋棄聽證

2018-04-25 08:45

幼時因病失聰 星國飛禽公園員工竟懂鳥語

2018-04-24 22:56

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59

亞馬遜貴為全球指標企業 員工年薪只有台幣84萬元

2018-04-24 22:23

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

醫院關閉維生系統 英末期罕病幼童奇蹟存活

2018-04-24 22:05

美媒：川普政府擬提名哈里斯任駐南韓大使

2018-04-25 04:42

中國望主導全球科技 美商務部長：剉咧等

2018-04-25 08:53

疑加拿大男子槍殺部落巫醫 村民綁頸拖行凌虐至死

2018-04-25 12:02

陸大舉挖角 美光：離職率已趨穩

2018-04-24 23:27

道瓊指數重挫逾400點 科技、工業股拖累大盤

2018-04-25 07:41

煽動民眾抗議台塑 越南異議人士二審判14年

2018-04-24 21:54

凱特和威廉養得起三個小孩 多數英國年輕人卻不能

2018-04-24 22:58

庫許納父親：政治對立讓家族房地產事業遭拖累

2018-04-25 04:35

北韓人民不知南北韓峰會 追問「南韓會給我們米嗎？」

2018-04-25 12:28

美中展開貿易談判 川普：財長米努勤即將訪陸

2018-04-25 03:19

威廉、凱特第三胎報到 兄姐太耀眼 很多「老三」都自卑過？

2018-04-25 12:00

李顯龍改組內閣 可能接班人任貿易部長

2018-04-24 20:15

南北韓峰會菜色又見「反日」菜單 日本再度抗議

2018-04-25 11:37

兩韓峰會晚宴吃薯餅 藏金正恩童年故事

2018-04-25 00:14

道瓊翻黑跌逾250點 財報藏憂 美債殖利率破3%

2018-04-25 01:01

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

民眾支出疲軟 英國能靠小王子救經濟嗎？

2018-04-24 20:18

美F-16C戰鬥機墜毀 飛行員及時彈射

2018-04-25 09:55

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

川普澄清沒在俄國召妓 航班紀錄反添疑雲

2018-04-24 23:44

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

文在寅：韓戰結束 需南北韓與美三方達成協定

2018-04-24 22:33

升息引憂 美股午後大跌 道瓊跌逾2％

2018-04-25 02:50

川普：美中很有可能達成貿易協議

2018-04-25 06:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top