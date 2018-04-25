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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

影／墨國歹徒掏槍搶超商 秒被牛仔大叔馴服

2018-04-25 14:38聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

墨西哥蒙特雷市(Monterrey)一家超商23日遭一名男子持槍行搶，幸虧一名戴著牛仔帽的中年男子見義勇為，挺身而出化解一場槍案。

身穿黑色連帽上衣的年輕男子一走進店內就掏槍指著店員，並且吆喝站在收銀機旁的牛仔大叔，疑似叫他不要輕舉妄動。這名牛仔大叔在意識到搶案發生後，先是冷靜的摘下眼鏡，然後趁歹徒一個不注意從後方撲上去擒抱。

雙方接著發生一番扭打，身材輸人一截的歹徒不但弄丟了槍，甚至連上衣也脫了想開溜，幸好牛仔大叔和超商員工

最後聯手制服這名搶匪，整個驚險過程全被監視器拍下。

墨西哥蒙特雷市一家超商23日遭一名男子持槍行搶，幸虧一名戴著牛仔帽的中年男子見義...
墨西哥蒙特雷市一家超商23日遭一名男子持槍行搶，幸虧一名戴著牛仔帽的中年男子見義勇為，挺身而出化解一場槍案。路透
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超商制服墨西哥
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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