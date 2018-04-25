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評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59聯合報 主筆室

日本首相安倍晉24日在電話中向南韓總統文在寅表明，願與北韓建交。路透
日本首相安倍晉24日在電話中向南韓總統文在寅表明，願與北韓建交。路透
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最近的日本相當焦慮。隨著兩韓會談及「川金會」日期的逼近，讓日本更加的焦躁與不安，安倍不但急著與文在寅通話，談談與日本毫不相關的南北韓停戰協定，來刷自己的存在感，安倍也宣布將出訪平壤，討論北韓並不在意的日朝建交議題，以證明日本的重要性。

然而，這些都掩飾不了日本已成為「中等國家」，也是區域邊緣人的國際現實，而這也掩蓋不了過去日本靠著美國的撐腰，擔任美國亞洲再平衡的急先鋒，而一旦抗衡的潮水褪去之後，日本才赫然發現它的孤立與無緣，這是政治馬前卒的悲劇，也是大國權力政治的無情，一旦失去作用，它便會毫不猶豫把你丟棄。

從過去以來，在人質綁架的恩怨下，日本一向大力支持對北韓採取最強的經濟制裁措施，在殖民歷史情感的作祟下，日本也ㄧ再對兩韓會談冷嘲熱諷，更屢次警告北韓背後的政治意圖。

但是當國際風向一轉之後，安倍卻改口願意在解決人質問題的前提下，與北韓進行領袖對話，同時還加碼強調兩韓峰會與美朝對話，是有助於日朝兩國的建交。由此可見，日本爭取半島發言權的不遺餘力。

然而，從現實面來看，不論南北韓是否有簽署終戰協定，抑或是「川金會」是否能夠達成半島無核化的目的，南北韓關係的緩和，已經露出和解的曙光，美朝兩國關係也從過去的對峙，轉往相互對話的方向，而解決北韓核問題，更早已從過往的六方會談轉變成美中韓朝的四方會談，這早已註定日本成為東亞邊緣人的角色。

然而，日本角色的弱化，這並非大國相互角力下的結果，而是日本在過去長期實施對美一邊倒政策下的苦果，從日本看台灣，民進黨政府聯美日抗衡中國大陸的政策，與日安倍對美一邊倒路線，實有異曲同工之妙，台灣正在重蹈日本的覆轍，只是，日本尚有日朝建交的法寶可用，那我們台灣呢？

北韓人質文在寅安倍晉三
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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