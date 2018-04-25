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伊朗核協定 馬克宏提折衷方案川普仍警告伊朗

2018-04-25 04:36中央社 華盛頓24日專電

法國總統馬克宏今天指出，希望與伊朗政府合作，改進並達成新的伊朗核協定，美國總統川普則警告，伊朗膽敢重啟核計畫或對美國有任何威脅，將付出代價。

川普夫婦上午於白宮以完整的國是訪問歡迎儀式迎接到訪的馬克宏夫婦後，川普馬克宏兩人隨即召開峰會與美法雙邊會談，在會後聯合記者會上，馬克宏主動提到伊朗核協定。根據翻譯，馬克宏似乎努力說服川普留在協定中、再不斷改進完善，更提出相關進程與解決方案。

馬克宏指出，川普認為現在的伊朗核協定很糟糕，而他則認為「不夠完善」，他希望從現在開始與伊朗合作，達成新協定。

他也提出四大面向，第一、根據現在協定，包括在2025年前、阻止伊朗任何的核活動，第二、長期目標則是伊朗不要有核行動，第三則是希望把伊朗的洲際彈道飛彈計畫也納入協定中，最後則是對限制伊朗在葉門、敘利亞、伊拉克及黎巴嫩的活動找出政治解決方案。

他說，川普對伊朗議題沒有天真幻想，而法國對伊朗人民非常尊重，然而，「我們不會重蹈覆轍」，他強調，法國需就這一更完善架構與伊朗政府及所有各方合作，這是為區域局勢帶來穩定的唯一解決之道。

伊朗核協定的正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），伊朗於2015年與5個聯合國常任理事國加上德國及歐盟簽署，2016年生效實施，根據協定，初期，也就是未來10年內，伊朗核武開發最受限制，濃縮鈾僅能在單個核設施內執行，且只能使用第一代離心機，中長期、也就是15年內，伊朗不得生產濃度過高的濃縮鈾。

對於馬克宏的想法，川普則認為「相當好」，但仍不改立場批評，表示現在的協定糟糕，架構也很差，基礎不牢，就快要毀了，他責怪國會和許多人，至於認為「當初根本就不該簽署」，至於美國是否真將於5月12日退出，他又以口頭禪「到時候再看看」，展現彈性，並重申屆時觀察是否可能達成有堅實基礎的新協定。

但他不忘警告伊朗，如果伊朗想以任何形式威脅美國，將付出很少國家會面對的代價。

稍早在橢圓形辦公室進行雙邊峰會時，川普則說，如果伊朗重啟核計畫，將面臨比從前所經歷更大的麻煩。

伊朗川普馬克宏
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