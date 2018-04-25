親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
加國廂型車輾人
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普誇金正恩開明 稱很快舉行「川金會」

2018-04-25 04:17聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普曾稱北韓領導人金正恩為「小火箭人」，但隨著北韓情勢轉變，川普對金正恩的態度似乎也有所改變；川普24日稱金正恩開明且可敬，並指雙方將會「很快」會面。

川普與法國總統馬克宏24日於白宮進行雙邊會談，川普在會談前主動提及北韓表示，他即將與金正恩會面，而且很快舉行，並稱北韓直接告訴美方，他們希望能盡快會面。

川普指出，雙方正進行非常良好的討論，金正恩真的很開放與可敬；北韓已做出許多承諾，他們從未如此。

川普與馬克宏稍後舉行共同記者會時，媒體追問川普，金正恩讓人民挨餓，還殺害其親人，川普為何誇讚他開放、可敬？

川普回應，希望能以開放的方式處理北韓問題，他開始了這個進程；過去25年來美方也試圖處理北韓問題，但沒有發生任何事，可現在有很多進展，這對北韓、南韓、日本與世界而言都是正面的事。

「會議正在安排中，我希望看到北韓去核化。」川普說，雖然媒體指他讓步，但美方並未讓步，除了表態會面是件好事。

此外，川普指出，中國大陸國家主席習近平非常強力幫助美國解決北韓問題；他認為習近平如此幫助美方出於幾個原因，包括美中關係非常好，以及貿易方面也非常重要，「因為我真的會打『貿易牌』」。

川普稱，他與習近平關係非常好，這種關係對處理北韓問題非常重要。

川普日前透露「川金會」可能於5月或6月初舉行，正在考慮5個可能舉行地點。

美國總統川普。華盛頓記者張加／攝影
美國總統川普。華盛頓記者張加／攝影
分享

川普北韓金正恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

馬克宏訪美2考驗 全看川普臉色

2018-04-25 00:14

凱特和威廉養得起三個小孩 多數英國年輕人卻不能

2018-04-24 22:58

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

煽動民眾抗議台塑 越南異議人士二審判14年

2018-04-24 21:54

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

李顯龍改組內閣 可能接班人任貿易部長

2018-04-24 20:15

土耳其東南部傳5.2地震 13傷

2018-04-24 15:46

日高官調戲女記者丟官 領高額退休金惹議

2018-04-24 14:52

馬國大選／92歲馬哈迪復出 承諾讓位安華

2018-04-24 14:36

馬克宏了解：讓川普有面子 事情就能搞定

2018-04-24 13:47

川普首次國宴 梅蘭妮亞讓3位前總統物件上桌

2018-04-24 13:44

馬克宏力保伊核協議 伊朗撂話：全留，不然全廢

2018-04-24 13:41

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

92歲馬哈迪參選 承諾當選將讓位給他親手扳倒的安華

2018-04-24 10:39

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

馬克宏會川普 伊朗核協定與貿易待解

2018-04-24 10:17

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

美債殖利率站上「3％」整數關卡 2014年來首見

2018-04-24 21:58

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

美債殖利率「攻3」 投資如何布局？

2018-04-24 12:51

影／超狂違建！俄男瞞鄰居打造頂樓空中花園

2018-04-24 17:27

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

影／凱特王妃旋風產子 大紅洋裝喜亮相

2018-04-24 13:42

蘋果下周財報如何 台五大組裝廠已現端倪

2018-04-24 10:38

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

高通資遣1231人 華人自願被炒

2018-04-24 14:11

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

飛機餐的一顆蘋果 害她多花近1.5萬元

2018-04-24 17:00

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

幼時因病失聰 星國飛禽公園員工竟懂鳥語

2018-04-24 22:56

中國高鐵前進東南亞 文化差異考驗大

2018-04-24 11:26

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

亞馬遜貴為全球指標企業 員工年薪只有台幣84萬元

2018-04-24 22:23

多倫多廂型車攻擊／大學生闖大禍 疑患精神病

2018-04-24 14:12

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

日高官調戲女記者丟官 領高額退休金惹議

2018-04-24 14:52

加國廂型車惡意衝撞 包括華裔至少10死15傷

2018-04-24 14:32

七歲童罹骨癌截肢 勇敢喊話「再見腫瘤！你失敗了」

2018-04-24 16:31

史上首例完整移植陰莖和陰囊 台裔醫助美傷兵重振雄風

2018-04-24 10:30

煽動民眾抗議台塑 越南異議人士二審判14年

2018-04-24 21:54

多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20

影／陸客北韓行遇重大車禍 金正恩罕見現身探視傷者

2018-04-24 17:11

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

智勇美化身 菲今年最美女警出爐

2018-04-24 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top