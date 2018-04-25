川普誇金正恩開明 稱很快舉行「川金會」

2018-04-25 04:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普曾稱北韓領導人金正恩為「小火箭人」，但隨著北韓情勢轉變，川普對金正恩的態度似乎也有所改變；川普24日稱金正恩開明且可敬，並指雙方將會「很快」會面。

川普與法國總統馬克宏24日於白宮進行雙邊會談，川普在會談前主動提及北韓表示，他即將與金正恩會面，而且很快舉行，並稱北韓直接告訴美方，他們希望能盡快會面。

川普指出，雙方正進行非常良好的討論，金正恩真的很開放與可敬；北韓已做出許多承諾，他們從未如此。

川普與馬克宏稍後舉行共同記者會時，媒體追問川普，金正恩讓人民挨餓，還殺害其親人，川普為何誇讚他開放、可敬？

川普回應，希望能以開放的方式處理北韓問題，他開始了這個進程；過去25年來美方也試圖處理北韓問題，但沒有發生任何事，可現在有很多進展，這對北韓、南韓、日本與世界而言都是正面的事。

「會議正在安排中，我希望看到北韓去核化。」川普說，雖然媒體指他讓步，但美方並未讓步，除了表態會面是件好事。

此外，川普指出，中國大陸國家主席習近平非常強力幫助美國解決北韓問題；他認為習近平如此幫助美方出於幾個原因，包括美中關係非常好，以及貿易方面也非常重要，「因為我真的會打『貿易牌』」。

川普稱，他與習近平關係非常好，這種關係對處理北韓問題非常重要。