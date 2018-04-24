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莫迪：尊重女兒 家庭應教育兒子負責

2018-04-24 23:42中央社 新德里24日專電

印度總理莫迪。 美聯社
印度總理莫迪。 美聯社
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印度近來由於性侵案件而引發社會抗議，總理莫迪今天在中部馬德雅省「國家地方自治日」活動中呼籲，印度家庭應該尊重女兒，並教育兒子負起責任。

莫迪（Narendra Modi）說：「從事極端惡行的人必須面對絞刑，我們必須發動社會運動，我們將能一起帶領我國走出（性侵案頻繁出現的）問題。」

民營的印亞新聞社（Indo-Asian News Service）報導，莫迪在馬德雅省（Madhya Pradesh）曼德拉（Mandla）的「國家地方自治日」活動上致詞時說，內閣上週通過兒童性侵害防治法（POCSO）修正案，建議對性侵12歲以下兒童者處以死刑，對性侵16歲以下兒童者處以無期徒刑。

莫迪表示，這是他領導的政府傾聽民眾呼聲而採取的措施，呼籲印度的家庭更尊重女兒。

他說：「我們應學會尊重家中的女兒，增加女兒在家庭中的重要性，並開始教育兒子負起責任。如果我們教育兒子負責，那保護女兒永遠不難。」

印度之前發生卡索亞（Kathua）8歲女童遭性侵殺害案，卻有執政的印度人民黨（BJP）政治領袖支持釋放性侵案嫌犯，及北方省印度人民黨籍議員涉嫌性侵少女案，由於官方未積極處理，莫迪也遲遲不表態，引爆各地民眾上街抗議，要求政府保護婦女安全。

莫迪上週在出訪歐洲3國前終於公開承諾，印度女兒的正義將獲得伸張；接著他又在倫敦訪問時，再度重申承諾，且呼籲人們應該教育兒子負責。

印度內閣
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