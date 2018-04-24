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菲外交官親救菲勞惹議 菲向科威特道歉

2018-04-24 19:37中央社 馬尼拉24日專電

菲律賓外交官在科威特多次親自參與搶救菲勞行動，引起科國政府抗議，菲國外交部今天表示道歉。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天在公開活動中向記者表示，如果菲國使館的行動，讓科威特政府、人民與領導者感到冒犯，菲國向他們道歉。

凱耶塔諾指出，今天已與科威特駐菲大使會面，除轉達歉意，也解釋外交官的營救行動出自於護僑心切。

社群網站上週出現菲律賓外交人員在科威特搶救菲勞的影片，其中一支可以看到，菲國外交人員在一棟公寓前接應求助的菲國勞工，兩人碰頭後倉促奔向在旁的休旅車，驅車離開。

菲律賓外交部稍早聲稱，從4月7日以來，駐科威特使館已救出26名受虐菲勞。

科威特政府對未經協調的搶救行動感到不滿，3度召喚菲國駐科大使，其中兩次還發出外交抗議。

凱耶塔諾表示，事關菲律賓僑民的生死，必須當機立斷、快速行動。馬尼拉會為科威特視為侵犯主權的行動發出正式道歉函，承諾未來會依循科國法律行事。

菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）今天表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近在納卯市會見科威特駐菲大使，澄清雙方誤會。

羅奎指出，菲律賓與科威特都瞭解，兩國雙邊關係遠比近期發生的爭議更為重要。

菲律賓外交部資料顯示，約有25萬名菲律賓人在科威特生活或工作，過去半年接連傳出菲勞疑遭虐致死的案件，還有一人藏屍於冷凍庫。杜特蒂為此震怒，在2月下令全面停止向科國輸出勞工。

菲律賓杜特蒂總統府發言人
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