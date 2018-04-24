不願落於人後？安倍想跟北韓建交

2018-04-24 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓總統文在寅24日下午與日本首相安倍晉三通電話，安倍說，希望跟北韓領導人金正恩會面，討論日本與北韓建交事宜，安倍並要求文在寅協助解決日本公民遭北韓綁架問題。