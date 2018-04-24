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吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

不願落於人後？安倍想跟北韓建交

2018-04-24 18:04聯合報 記者李京倫╱即時報導

韓聯社報導，南韓總統文在寅24日下午與日本首相安倍晉三通電話，安倍說，希望跟北韓領導人金正恩會面，討論日本與北韓建交事宜，安倍並要求文在寅協助解決日本公民遭北韓綁架問題。

此外，安倍對27日的兩韓峰會表示歡迎，說這是讓北韓棄核、改善日本與北韓關係的罕見機會。

安倍晉三。路透
安倍晉三。路透
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北韓文在寅金正恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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